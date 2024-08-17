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Asrın felaketinde hayatını kaybeden Büşra Meral Laleci'nin saçı da kayboldu! Eşi harekete geçti! DNA örneğinde...

Meral Laleci, asrın depreminde can verdi. Kimsesizler mezarlığına defnedildi. Eşi, ailesinden DNA örneği istedi. Ama evlatlık olduğunu öğrendi. Şimdi tek dileği, bir izini bulabilmesi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024
Asrın felaketinde hayatını kaybeden Büşra Meral Laleci’nin saçı da kayboldu! Eşi harekete geçti! DNA örneğinde...

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Ozan Laleci, 6 Şubat depremlerinde enkazda kaldı. Eşi Meral, kollarında son nefesini verirken O, yaşadı. Hastaneye kaldırıldı. Çıktığında karısının mezarını aradı. Kimsesizler'in arasına defnedildiği için ailesinden DNA aldırdı. '
Ama savcı, aslında Meral'in evlatlık olduğunu açıkladı. Şaşkına dönen Laleci, arabaya dökülen saçları topladı. Bu da delil sayılmadı! Mezarlıkları aradı, bulamadı. Şimdi tek umudu, gerçek aileye ulaşıp, eşinin naaşına kavuşmak...

ARAR BULUR MUYDUN BENİ SAHİPSİZ MEZAR OLSAYDIM
6 Şubat felaketinde eşi kollarında ölen Ozan Laleci, kendisinden habersiz kimsesizler mezarlığına gömülen Meral'ini arıyor. Kimliksiz mezarları açtırmak isterken eşinin ailesinin öz ailesi olmadığını da öğrenen Ozan Laleci, şimdi bebekken cami önüne bırakılan eşinin gerçek ailesinden DNA örneği arıyor.

Büşra Meral Laleci, 6 Şubat'ta Hatay Antakya'da eşi Ozan Laleci'nin kollarında hayatını kaybetti. Büşra Meral Laleci'yi komşuları teşhis etti ve depremin 4. gününde cenazesi bir ambulansla enkazdan alındı. Daha sonra kendisinden ise bir daha da haber alınamadı. Ozan Laleci, hastaneden çıkınca kimliksiz mezarlıkların açılması için eşinin anne ve babasından DNA örneği vermesini istedi. Günler sonra DNA örnekleri verildi ama eşleşme sağlanamadı. Genç adam eşinin aslında evlatlık olduğunu savcıdan tesadüfen öğrendi.

SAÇLAR KAYBOLDU
Ozan Laleci, eşinin arabaya dökülen saçlarını toplayıp savcılığa teslim etti. Savcılık başka bir örnek daha istedi. Ailesinin enkazından Büşra Meral Laleci'nin çocukluk saçları bulundu ve teslim edildi ancak bu kez savcılıkta kayboldu. Ozan Laleci şimdi Büşra Meral Laleci'nin öz ailesini arıyor. Çaresiz adam onlardan DNA örneği almayı umuyor. Laleci, "Arabadaki saç örneklerini koli bandıyla topladık ve koli bandına yapışmış saç örneklerini Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na yolladık. Bunlar Trabzon'da işlendi ve herhangi bir DNA eşleşmesi çıkmadı." dedi.

BEBEKKEN CAMİ ÖNÜNE BIRAKILMIŞ
Eşinin 1993 yılında göbek bağı üzerindeyken İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nın camisine bırakıldığını dile getiren Laleci, "Herhangi bir çocuk esirgeme kurumuna başvuru kaydı yapılmadan çıkarıldığını düşünüyoruz" diye konuştu.

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