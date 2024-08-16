En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 16 Ağustos 2024 son dakika AFAD-KANDİLLİ depremler listesi burada

Depremler, yer kabuğundaki kırılmalar sonucu meydana gelen ve sarsıntı şeklinde kendini gösteren doğal olaylardır. Bu sarsıntılar, yerleşim yerlerinde büyük yıkımlara, can kayıplarına ve maddi hasara yol açabilir. Bu yüzden, depremlerin anında öğrenilmesi ve halkın bilgilendirilmesi büyük önem taşır.

Deprem anında ne yapılması gerektiği ve hangi bölgelerin risk altında olduğu gibi bilgilere erişmek için güvenilir kaynaklardan bilgi almak hayati önem taşır. Bu noktada, Kandilli Rasathanesi ve AFAD gibi kurumlar devreye girer.

Az Önce Deprem Mi Oldu? En Son Nerede Deprem Oldu? İşte, 16 Ağustos 2024 tarihinde kaydedilen bazı önemli depremler: Yalova'da Deprem! AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, Marmara Denizi - Gemlik Körfezi açıklarında, merkez üssü Yalova'nın Armutlu ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7.0 km derinliğinde gerçekleşti ve Bursa'da da hissedildi. Ankara'da Deprem! Saat 07.03'te Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 2.4 büyüklüğünde ve 7.0 km derinliğinde bir deprem yaşandı. Kandilli Son Depremler Listesi İçin Tıklayınız AFAD Son Depremler Listesi İçin Tıklayınız

Kandilli Rasathanesi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Türkiye'deki depremleri izleyen ve halkı bilgilendiren en köklü kurumdur. Kandilli Rasathanesi, her gün yüzlerce depremi kaydeder ve bu verileri halkla paylaşır. Kandilli'nin web sitesinde "Son Depremler" bölümüne girerek, anlık olarak Türkiye ve çevresindeki depremleri takip edebilirsiniz. Veriler, enlem-boylam bilgileri, derinlik ve büyüklük gibi detaylı bilgilerle sunulur. Özellikle, 13 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşen depremler incelendiğinde, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde farklı büyüklüklerde birçok deprem yaşandığı görülmektedir. Örneğin, İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Sultanıye'de meydana gelen 1.8 büyüklüğündeki deprem, hafif sarsıntı olarak kaydedilmiştir. Bunun gibi birçok deprem, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak izlenir ve raporlanır.