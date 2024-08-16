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En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 16 Ağustos 2024 son dakika AFAD-KANDİLLİ depremler listesi burada

16 Ağustos 2024 itibarıyla, Marmara Denizi'nde Gemlik Körfezi açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgilere göre, depremin merkez üssü Yalova'nın Armutlu ilçesi olarak belirlendi. Yerin 7.0 km derinliğinde gerçekleşen bu sarsıntı, özellikle Bursa ve çevresinde hissedildi. Vatandaşlar panik yaşarken, herhangi bir hasar ya da yaralanma bilgisi henüz ulaşmadı. Deprem uzmanları, Marmara Bölgesi'nde olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 11:52 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 11:52
En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 16 Ağustos 2024 son dakika AFAD-KANDİLLİ depremler listesi burada

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Bugün sabah saatlerinde, Ankara'nın Beypazarı ilçesi 2.4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. AFAD, depremin saat 07.03'te yerin 7.0 km derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Hafif şiddetteki bu sarsıntı, bölgedeki vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe yol açtı. Herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadığı belirtilirken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin ardından olası artçı sarsıntılar için takip çalışmalarını sürdürüyor.

Deprem haberlerini anında takip etmek hayati önem taşıyor. 16 Ağustos 2024'te Türkiye'de gerçekleşen son depremlerle ilgili en güncel bilgileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden öğrenebilir, doğru bilgilere hızlıca erişerek güvenliğinizi sağlayabilirsiniz.

Depremler, Türkiye'de sıkça yaşanan doğal afetlerden biri olduğu için, vatandaşlar güncel bilgiye ulaşma ihtiyacı duyuyor. Deprem anında ve sonrasında doğru kaynaklardan elde edilen bilgiler, hem bireylerin güvenliği için hem de toplumun bilinçlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Güvenilir platformlar, son dakika deprem bilgilerini anında sunarak hayat kurtarıcı bir rol oynuyor.

Depremler, yer kabuğundaki kırılmalar sonucu meydana gelen ve sarsıntı şeklinde kendini gösteren doğal olaylardır. Bu sarsıntılar, yerleşim yerlerinde büyük yıkımlara, can kayıplarına ve maddi hasara yol açabilir. Bu yüzden, depremlerin anında öğrenilmesi ve halkın bilgilendirilmesi büyük önem taşır.

Deprem anında ne yapılması gerektiği ve hangi bölgelerin risk altında olduğu gibi bilgilere erişmek için güvenilir kaynaklardan bilgi almak hayati önem taşır. Bu noktada, Kandilli Rasathanesi ve AFAD gibi kurumlar devreye girer.

Az Önce Deprem Mi Oldu? En Son Nerede Deprem Oldu?

İşte, 16 Ağustos 2024 tarihinde kaydedilen bazı önemli depremler:

Yalova'da Deprem!

AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, Marmara Denizi - Gemlik Körfezi açıklarında, merkez üssü Yalova'nın Armutlu ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7.0 km derinliğinde gerçekleşti ve Bursa'da da hissedildi.

Ankara'da Deprem!

Saat 07.03'te Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 2.4 büyüklüğünde ve 7.0 km derinliğinde bir deprem yaşandı.

Kandilli Son Depremler Listesi İçin Tıklayınız

AFAD Son Depremler Listesi İçin Tıklayınız

Kandilli Rasathanesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Türkiye'deki depremleri izleyen ve halkı bilgilendiren en köklü kurumdur. Kandilli Rasathanesi, her gün yüzlerce depremi kaydeder ve bu verileri halkla paylaşır. Kandilli'nin web sitesinde "Son Depremler" bölümüne girerek, anlık olarak Türkiye ve çevresindeki depremleri takip edebilirsiniz. Veriler, enlem-boylam bilgileri, derinlik ve büyüklük gibi detaylı bilgilerle sunulur.

Özellikle, 13 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşen depremler incelendiğinde, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde farklı büyüklüklerde birçok deprem yaşandığı görülmektedir. Örneğin, İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Sultanıye'de meydana gelen 1.8 büyüklüğündeki deprem, hafif sarsıntı olarak kaydedilmiştir. Bunun gibi birçok deprem, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak izlenir ve raporlanır.

AFAD

Türkiye'de bir diğer önemli kaynak ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'dır. AFAD, sadece depremleri izlemekle kalmaz, aynı zamanda afet sonrasında yapılacaklar konusunda halkı bilgilendirir ve yönlendirir. AFAD'ın internet sitesi, son dakika depremlerine dair bilgileri anlık olarak günceller.

Örneğin, 13 Ağustos 2024 tarihinde Sivas'ın Merkez ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, AFAD'ın listesinde yer almaktadır. AFAD'ın sunduğu veriler, deprem büyüklüğü, derinlik, merkez üssü gibi detaylı bilgiler içerir ve vatandaşların hızlıca bilgi almasını sağlar. Bu tür bilgiler, özellikle depremin etkilediği bölgelerde yaşayanlar için kritik öneme sahiptir.

Deprem verilerinin güvenilir olması, doğru kararlar alınabilmesi için hayati önem taşır. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye'deki en güvenilir iki kaynak olarak öne çıkmaktadır. Her iki kurum da depremleri kaydederken yüksek hassasiyetli cihazlar kullanır ve verileri titizlikle analiz eder. Bu sayede, depremler hakkında en güncel ve doğru bilgilere ulaşmanız mümkün olur.

Deprem Anında Neler Yapılmalı?

Depremi anında öğrenmek kadar, deprem anında ne yapılması gerektiğini bilmek de önemlidir. Deprem sırasında, sarsıntı geçene kadar güvenli bir yere sığınmak, düşebilecek eşyalardan uzak durmak gerekir. Ayrıca, depremin ardından olası artçı sarsıntılara karşı hazırlıklı olmak ve yetkililerin talimatlarını takip etmek önemlidir.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, sadece depremleri izlemekle kalmaz, aynı zamanda vatandaşlara deprem sırasında ve sonrasında ne yapmaları gerektiği konusunda da rehberlik eder. Bu nedenle, bu kurumların duyurularını ve talimatlarını takip etmek hayati öneme sahiptir.

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