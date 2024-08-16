Dila Kıraslı’yı ezip kaçtı adaletten kaçamadı: 31 suç kaydı var!

İstanbul Beşiktaş'ta önceki gece korkunç bir kaza yaşandı. Furkan Dağlı Range Rover marka lüks aracıyla yokuş aşağı süratle indiği esnada Dila Kıraslı'ya çarptı. Kıraslı yoğun bakıma alındı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü Dağlı gözaltına alındı ama serbest kaldı. Savcılık daha sonra karara itiraz ederek Furkan Dağlı'nın yeniden gözaltına alınması kararını verdi. Yeniden yakalanan Dağlı'nın sorgusunun sürdüğü açıklandı. Bu arada Dağlı'nın suç dosyasının kabarık olduğu ve emniyette 31 ayrı suç kaydının olduğu vurgulandı.

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