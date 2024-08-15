Vatandaşlar paraya para demiyor! Hasadı başladı! Son dönemde kapış kapış gidiyor

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Halilbağı Mühürlü Kavunu, kıraç ve verimsiz topraklarda bile yetişebilmesiyle dikkat çekiyor. Sulama gerektirmeyen bu kavun, zor şartlarda tarım yapan çiftçilere büyük bir kolaylık sağlıyor. Özellikle Eskişehir bölgesinde yetiştirilen bu kavun, mahalle sakinlerinin kendi imkanlarıyla pazarlamasını yaptığı alternatif bir tarım ürünü olarak öne çıkıyor. Verimsiz arazilerde dahi iyi bir verim elde edilebilen bu kavun, çiftçilere ekonomik anlamda büyük katkı sağlıyor.

Doğal Şeker Deposu: Halilbağı Mühürlü Kavunu Kavun, doğal şeker içeriğiyle tatlı severlerin favori meyvelerinden biri. Ancak Halilbağı Mühürlü Kavunu, diğer kavunlardan farklı olarak şeker hastaları tarafından da tercih ediliyor.