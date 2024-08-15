Eskişehir saldırganının ilk ifadesi ortaya çıktı! Uzmanlardan teşhis: Mizantropi olabilir



"İNSANLARI SEVMEDİĞİMDEN DOLAYI YAPTIM"

Saldırgan Küçükyetim'in emniyetteki ilk sorgusunda, babasının kendisini dövdüğünü, evde uzun süre yalnız bırakıldığını, saldırıyı bir sosyal medya platformu üzerinden tanıştığı Doğu Avrupalı bir arkadaşıyla birlikte planladığını ileri sürdüğü ve "İnsanları sevmediğim için ve ses getireceğinden dolayı bu eylemi yaptım" dediği iddia edildi.

İfadesinde ayrıca; insanlardan nefret ettiğini vurgulayan Arda Küçükyetim'in ilk incelemelere göre Mizantropi adı verilen insanlardan nefret etme hastalığına sahip olduğu değerlendirildi.

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Öte yandan; Küçükyetim'in herhangi bir örgüt ile bağlantısı bulunmaması, saldırının örgütsel olmayan ve bireysel olan terör saldırılarına verilen 'Yalnız Kurt' adlı saldırı türünü akıllara getirdi. Ayrıca; saldırganın sosyal mecralarda kullandığı "Skreewie" kelimesinin Lehçe'de "İğrenç" anlamına geldiği öğrenildi. Küçükyetim'in sosyal mecralarda dünya genelindeki kanlı terör saldırılarından fotoğraflar paylaştığı görüldü.

Arda Küçükyetim'in fotoğrafı.

MİZANTROPİ NEDİR?

Mizantropi kavramı insanlardan nefret etmek, insanları sevmemek ve onlara güvenmemek anlamına gelen bir durumdur. Mizantropi yaşayan kişi insanlara karşı negatif duygu ve davranışlara sahip olmasından ötürü etrafındakilerden uzak durur ve yalnız kalma isteği duyar. İnsanlarla iletişime girmemek için her türlü yolu dener. Negatif duygu ve düşüncelere sahip olduğundan dolayı mesafeli tutum sergiler ve asosyal birey haline gelir. Kalabalık ortamlara girmek istemez, adeta kaçarcasına uzaklaşır. İş yaşamında da sosyal olmayan, insanlarla az iletişim kurabilecekleri meslekleri tercih eder. Bu belirtilerin bir kısmı sadece mizantropi yaşayan kişilerde değil, psikolojik rahatsızlığı olan birçok bireyde görülebilir. Kanlı katliamda yeni detaylar! Eskişehirde 5 kişiyi yaralayan caninin el kitabı ortaya çıktı! Nazi kaskını yurt dışından sipariş etmiş TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN