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Cemiyetin ünlü isimlerinden Zeynep Dirvana'dan Ali Karacan'a tepki: Onun yüzünden kanser oldum!

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Zeynep Dirvana, yalısında kiracı olan iş insanı Ali Karacan’a isyan etti: 9 yıldır kira ödemiyor. Davayı kazanmama rağmen yalıdan çıkmıyor. Onun yüzünden kansere yakalandım.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024
Cemiyetin ünlü isimlerinden Zeynep Dirvana’dan Ali Karacan’a tepki: Onun yüzünden kanser oldum!

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Ünlü denizci doktor merhum Prof. Dr. Süleyman Dirvana'nın eşi Zeynep Dirvana, kiracısı Ali Karacan'la kapıştı. Kanlıca'daki yalısında 24 yıldır kiracısı olan iş adamı Ali Karacan'a tahliye davası açtı. Ancak Dirvana'nın iddiasına göre Karacan yalıdan çıkmadı. Dirvana Karacan'ın son 9 yıldır kira ödememek için oyunlara başvurduğunu anlattı. Açtığı davayı kazanmasına rağmen iş insanının konutu boşaltmadığını vurguladı. Dirvana, şu ifadeleri kullandı: Yıllardır hukuk mücadelesi veriyorum. Bu adam benim yalıma çökmekten utanmıyor. Çevresine de yalının kendisine ait olduğunu söylüyormuş. Bu nasıl bir yüzsüzlük? Tahliye için çilingir ve polisle kapıya gittik. 8 dakika sonra icra memuruna telefonla tebligat geldi 'Tahliye durdurulmuştur' diye. Şimdi istinaf mahkemesindeyiz. Bu adam yüzünden kanser oldum. Artık kendi evimde yaşayıp ahir vaktimi orada geçirmek, orada ölmek istiyorum.

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