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Beylikdüzü'nde metrobüs yangını! Motor kısmından dumanlar yükseldi

Beylikdüzü Metrobüs Durağı'nda yolcu indiren metrobüsün motor kısmındandan alevler yükseldi. Yangın söndürülürken, seferlerde kısa süreli aksama yaşandı.

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 13:16 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 13:27
Beylikdüzü’nde metrobüs yangını! Motor kısmından dumanlar yükseldi

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İstanbul Beylikdüzü'nde yolcu indirdiği sırada metrobüste çıkan yangının sürücü tarafından söndürüldüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TÜYAP istikametinde ilerleyen metrobüsün, Beylikdüzü Metrobüs Durağı'nda yolcular indiği sırada motor kısmından dumanlar yükseldi.

Dumanları fark eden araç sürücüsü, yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Yangın söndürülürken, seferlerde kısa süreli aksama yaşandı.

Metrobüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Bu arada, metrobüsün motor kısmında çıkan yangına sürücünün müdahale ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.

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