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Zeka testi: Resimdeki farklı zürafa nerede? 247 kişiden 135'i denedi 8'i başardı

Görsel zeka ve bilişsel yetenekler günlük yaşamın vazgeçilmez parçalarından biridir. Bugün sizlere özel bir zeka testi sunuyoruz: Optik illüzyon içeren bu test zekanızı ve algı yeteneğinizi ölçmeye yöneliktir. Bu testteki amacınız birbiriyle neredeyse aynı olan zürafalar arasında farklı olan tek bir zürafayı bulmak olacak. Peki, resimdeki farklı zürafa nerede? İşte çok konuşulan zeka testi!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 16:30 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 16:30
Zeka testi: Resimdeki farklı zürafa nerede? 247 kişiden 135’i denedi 8’i başardı

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Resimde yan yana dizilmiş bir grup zürafa bulunmaktadır. İlk bakışta hepsi birbirinin aynı gibi görünse de, aslında aralarından bir tanesi diğerlerinden farklıdır. Göreviniz bu farklı zürafayı sadece 12 saniye içinde tespit etmek.

ZEKA SEVİYENİZİ TEST EDİN

Bu test, sadece görsel algınızı değil, aynı zamanda zeka seviyenizi de ortaya koyar.

İddialara göre, IQ'su 130'dan yüksek olan kişiler bu farkı 12 saniye içinde bulabiliyorlar. Peki, siz bu meydan okumaya hazır mısınız?

Eğer bu zorlu testte başarılı olduysanız görsel zekanızın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldunuz.

Ancak farklı zürafayı bulmakta zorlandıysanız endişelenmeyin. Görsel zeka geliştirilebilir bir yetenektir.

DOĞRU YANITI ÖĞRENİN

Farklı zürafayı bulmayı başaramayanlar için doğru yanıtı haberimizin sonraki sayfasında bulabilirsiniz. Unutmayın, her deneme sizi bir adım daha ileriye taşır.

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