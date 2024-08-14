Tapu sahiplerine 14 gün süre veriliyor! Sakın bunu yapmayı unutmayın

Belgelerin Temini ve İtirazlar
Bakanlık, tapu sahiplerinin 14 gün içinde gerekli belgeleri temin etmesi gerektiğini vurguluyor. Veraset yoluyla edinilen ve taahhütname ile başvurusu yapılan arazilere mirasçılar veya hissedarlar itiraz ederse, bu arazilere ait kayıtlar, üretim yılı itibariyle taahhütname süresi boyunca geçersiz sayılacak.
Askıda Kayıtlar
Mart ayında, ÇKS kayıtları il ve ilçe müdürlükleri ile muhtarlıklarda 14 gün süreyle askıya çıkarılacak. Askıda olan bu kayıtlar, sadece mirasçılar veya hissedarlar tarafından yapılan itirazlar doğrultusunda değerlendirilecek.
Mirasçılık Belgesi ve İntikal İşlemleri
Tapu sicilinde kayıtlı malikin vefatı durumunda, mirasçılar tarafından tescil edilmemiş araziler intikali yapılmamış olarak kabul edilecek. Bu arazilere yönelik yapılan taahhütname başvurularında, mirasçılar tarafından yapılan itirazlarda mirasçılık belgesi zorunlu hale getirildi.
Talep Edilen Belgeler
İntikali yapılmamış arazilere yönelik taahhütname başvurularında, hissedarlarla yapılmış kira sözleşmesi veya taahhütname istenecek. Veraset yoluyla ortak olunan arazilerde hisse oranları belirsizse, tüm hissedarlarla yapılmış kira sözleşmesi veya taahhütname talep edilecek.
Bu düzenlemeler, tapu sahiplerinin ve mirasçıların dikkatini çekerken, ÇKS'ye kayıtlı olan araziler için gerekli belgelerin temini ve kayıt işlemleri konusunda titiz davranmaları gerektiği belirtiliyor.