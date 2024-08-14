Saçma sapan diyetlere zaman ayırmayın! Canan Karatay’dan 7 günde kibrite çeviren diyet

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı ve dengeli bir yaşam için önerdiği beslenme planlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. 2011'de yayımlanan "Karatay Diyeti" kitabında, yalnızca bir haftada fit bir vücuda sahip olmanın yollarını anlatıyor.
Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı ve dengeli bir yaşam için önerdiği beslenme planlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. 2011'de yayımlanan "Karatay Diyeti" kitabında, yalnızca bir haftada fit bir vücuda sahip olmanın yollarını anlatıyor.
🚫 KİLO VERMEK İSTEYENLERİN UZAK DURMASI GEREKENLER
Unlu gıdalar 🍞
Ekmek 🥖
Pirinç 🍚
Patates 🥔
Şekerli yiyecekler 🍬
🌰 Karatay, unlu gıdalar, ekmek, pirinç ve patates gibi karbonhidrat kaynaklarından uzak durulması gerektiğini vurguluyor. Ekmek yerine ceviz öneriliyor!
1 HAFTADA 7 KİLO VERDİREN KARATAY DİYETİ
🥚 Kahvaltı: 1 haşlanmış yumurta veya menemen/omlet, 1-2 dilim beyaz peynir, 8-10 zeytin (zeytinyağı ve kekik), 1 fincan ceviz içi veya fındık
🥗 Öğlen: Zeytinyağlı sebze yemeği, 1 bardak ayran, Zeytinyağlı mevsim salata veya 1 porsiyon meyve + 1 avuç yerfıstığı/ceviz/badem 🍏🥜
🍗 Akşam: Izgara balık/tavuk/kırmızı et, Zeytinyağlı mevsim salata, 1 kase yoğurt 🥩🥗
🍽️ Farklı diyetlere başvurmaya gerek yok! İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın hazırladığı bu diyet listesiyle hem tok kalacak hem de kısa sürede sağlıklı bir şekilde kilo vereceksiniz.