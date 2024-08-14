Saçma sapan diyetlere zaman ayırmayın! Canan Karatay’dan 7 günde kibrite çeviren diyet

🌰 Karatay, unlu gıdalar, ekmek, pirinç ve patates gibi karbonhidrat kaynaklarından uzak durulması gerektiğini vurguluyor. Ekmek yerine ceviz öneriliyor!

1 HAFTADA 7 KİLO VERDİREN KARATAY DİYETİ 🥚 Kahvaltı: 1 haşlanmış yumurta veya menemen/omlet, 1-2 dilim beyaz peynir, 8-10 zeytin (zeytinyağı ve kekik), 1 fincan ceviz içi veya fındık 🥗 Öğlen: Zeytinyağlı sebze yemeği, 1 bardak ayran, Zeytinyağlı mevsim salata veya 1 porsiyon meyve + 1 avuç yerfıstığı/ceviz/badem 🍏🥜

🍗 Akşam: Izgara balık/tavuk/kırmızı et, Zeytinyağlı mevsim salata, 1 kase yoğurt 🥩🥗 🍽️ Farklı diyetlere başvurmaya gerek yok! İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın hazırladığı bu diyet listesiyle hem tok kalacak hem de kısa sürede sağlıklı bir şekilde kilo vereceksiniz.