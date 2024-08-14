Mardin’de korkunç kaza! Otomobil traktöre çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Mardin-Diyarbakır yolunda plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak traktöre çarptı.
Mardin-Diyarbakır yolunda plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak traktöre çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
YARALILAR ÇEVREDEKİ HASTANELERE SEVK EDİLDİ
Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığını belirledi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere sevk edildi.