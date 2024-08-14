Mardin’de korkunç kaza! Otomobil traktöre çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Mardin - Diyarbakır yolunda plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak traktöre çarptı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.