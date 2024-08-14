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Küçükçekmece'de kadın sokak ortasında bıçaklandı: Eşi tarafından öldürüldü

Küçükçekmece'de trajik bir olay meydana geldi. Mehmet Akif Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olayda, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçaklanan 23 yaşındaki kadın, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 23:00 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 23:49
Küçükçekmece’de kadın sokak ortasında bıçaklandı: Eşi tarafından öldürüldü

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İstanbul Küçükçekmece'de, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti. Olay, 13 Ağustos akşamı Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşandı.

Küçükçekmece'de bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından barışma teklifini reddetmesi üzerine sokak ortasında bıçaklandıKüçükçekmece'de bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından barışma teklifini reddetmesi üzerine sokak ortasında bıçaklandı

EŞİNE BIÇAKLA SALDIRDI

İddiaya göre, kadının eşi barışma teklifini reddetmesi üzerine bıçakla saldırıda bulundu. Saldırgan çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

23 yaşındaki kadın hayatını kaybetti 23 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan kadın, hızla olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, saldırganı gözaltına aldı ve soruşturma başlattı.

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