Küçükçekmece’de kadın sokak ortasında bıçaklandı: Eşi tarafından öldürüldü

İstanbul Küçükçekmece'de, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti. Olay, 13 Ağustos akşamı Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşandı.
Küçükçekmece'de bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından barışma teklifini reddetmesi üzerine sokak ortasında bıçaklandı
EŞİNE BIÇAKLA SALDIRDI
İddiaya göre, kadının eşi barışma teklifini reddetmesi üzerine bıçakla saldırıda bulundu. Saldırgan çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.
23 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan kadın, hızla olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, saldırganı gözaltına aldı ve soruşturma başlattı.