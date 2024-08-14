Küçükçekmece’de kadın sokak ortasında bıçaklandı: Eşi tarafından öldürüldü

İddiaya göre, kadının eşi barışma teklifini reddetmesi üzerine bıçakla saldırıda bulundu. Saldırgan çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

Küçükçekmece'de bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından barışma teklifini reddetmesi üzerine sokak ortasında bıçaklandı

İstanbul Küçükçekmece 'de, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti. Olay, 13 Ağustos akşamı Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşandı.

23 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan kadın, hızla olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, saldırganı gözaltına aldı ve soruşturma başlattı.