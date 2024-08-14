Küçükçekmece’de dehşet: Eşini kaldırımda bıçaklayan adam linç edilmek istendi

İstanbul Küçükçekmece'de bir kadın, eşi tarafından kaldırımda bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay, saat 21.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, kaldırımda tartışan çiftin kavgası kanlı bitti Yanında taşıdığı bıçakla eşine saldıran adam, kadını kanlar içinde yere yığıldı.
Durumu ağır kadın hastaneye kaldırılırken, kadının yakınları tarafından linç edilmek istenen şüpheliyi polis gözaltına aldı
LİNÇTEN POLİS KURTARDI
Olayı gören mahalle sakinleri, saldırganı linç etmek istedi. Ancak kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri, şüpheliyi linçten kurtararak gözaltına aldı.
İstanbul Küçükçekmece'de, bir kadın eşi tarafından kaldırımda bıçaklandı
KADININ DURUMU KRİTİK
Ağır yaralanan kadın, hızla olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.