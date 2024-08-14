Küçükçekmece’de dehşet: Eşini kaldırımda bıçaklayan adam linç edilmek istendi

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İstanbul Küçükçekmece'de bir kadın, eşi tarafından kaldırımda bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay, saat 21.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, kaldırımda tartışan çiftin kavgası kanlı bitti Yanında taşıdığı bıçakla eşine saldıran adam, kadını kanlar içinde yere yığıldı.

Durumu ağır kadın hastaneye kaldırılırken, kadının yakınları tarafından linç edilmek istenen şüpheliyi polis gözaltına aldı LİNÇTEN POLİS KURTARDI Olayı gören mahalle sakinleri, saldırganı linç etmek istedi. Ancak kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri, şüpheliyi linçten kurtararak gözaltına aldı.