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Küçükçekmece’de dehşet: Eşini kaldırımda bıçaklayan adam linç edilmek istendi

İstanbul Küçükçekmece’de eşi tarafından kaldırımda bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Saldırganı linç etmek isteyen öfkeli kalabalık, polis tarafından durduruldu.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 22:59 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 22:59
Küçükçekmece’de dehşet: Eşini kaldırımda bıçaklayan adam linç edilmek istendi

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İstanbul Küçükçekmece'de bir kadın, eşi tarafından kaldırımda bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay, saat 21.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, kaldırımda tartışan çiftin kavgası kanlı bitti Yanında taşıdığı bıçakla eşine saldıran adam, kadını kanlar içinde yere yığıldı.

Durumu ağır kadın hastaneye kaldırılırken, kadının yakınları tarafından linç edilmek istenen şüpheliyi polis gözaltına aldıDurumu ağır kadın hastaneye kaldırılırken, kadının yakınları tarafından linç edilmek istenen şüpheliyi polis gözaltına aldı

LİNÇTEN POLİS KURTARDI

Olayı gören mahalle sakinleri, saldırganı linç etmek istedi. Ancak kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri, şüpheliyi linçten kurtararak gözaltına aldı.

İstanbul Küçükçekmece'de, bir kadın eşi tarafından kaldırımda bıçaklandıİstanbul Küçükçekmece'de, bir kadın eşi tarafından kaldırımda bıçaklandı

KADININ DURUMU KRİTİK

Ağır yaralanan kadın, hızla olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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