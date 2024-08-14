Kanlı katliamda yeni detaylar! Eskişehir’de 5 kişiyi yaralayan caninin el kitabı ortaya çıktı: Toplu insan ölümü

Kendisine "Temizleyici" ve "Aziz" diyen Arda K'nın evinde yapılan aramada, mülteciler, LGBT bireyler, feministler, komünistler ve Marksistler gibi birçok grup ve ideolojiye öfke duyduğu, saldırılar planladığı, başkalarının da saldırması için yol gösteren yazılar bulundu.

UZMAN İSİMLER DEĞERLENDİRDİ

Arda K'nın oyun bağımlılığı ve saldırı arasındaki bağlantıyı uzmanlar yanıtladı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Şiddet içerikli dijital oyunlar, gençlerin gerçeklik algısını bulanıklaştırıp şiddeti normalleştirebiliyor. Özellikle gelişim çağında, bu oyunlarda görülen davranışlar taklit eğilimi oluşturabiliyor. Bir oyun karakterine benzer şekilde insanlara saldıran bir gencin, oynadığı oyunlardan etkilendiğini söyleyebilmek elbette mümkün. Sadece oyunları suçlamak yeterli olmaz. Aile yapısı, sosyal çevre, bireyin psikolojik durumu gibi etmenler de bu tür davranışları tetikleyebilir" dedi.

Klinik Psikolog Dr. Rukiye Karaköse ise "Ruh sağlığı ve hastalıkları; aile, okul, medya, sosyal ilişkiler ve oyun, eğlence gibi çevresel faktörlerden etkilenebilir. Çevresel etkenler olumsuz olduğunda maalesef suç işleme ve şiddete başvurmalar görülür. Şiddete şahit olmak, şiddeti modellemeye yol açabilir. Özellikle şiddet içerikli oyunları kontrolsüzce ve uzun saatler oynayan gençlerde bu modelleme kolaylaşıyor. Kaldı ki genetik olarak sağlıklı ve şiddete başvurması düşük ihtimal olan çocuk ve gençler dahi bu içeriklerden olumsuz etkileniyor." ifadelerini kullandı.

KARA GÜNEŞ SEMBOLÜ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Arda K'nın kıyafetindeki Nazi amblemi de dikkat çekti. Bu sembol Kara Güneş'ti! 2019'da Yeni Zelanda'da bir saldırı düzenleyen Brenton Tarrant isimli saldırganın da üzerinde 'Kara Güneş' sembolü yer alıyordu.