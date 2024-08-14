Kafaları allak bullak eden optik illüzyon: Resimdeki gizli köpeği 8 saniyede bulmak için en az 120 IQ’ya sahip olmak lazım

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Bu tür zeka testlerinin amacı, dikkatinizi ve mantığınızı kullanarak gizli detayları ortaya çıkarmanızı sağlamaktır. Bu bulmacada da resmin içinde gizlenmiş bir köpeği bulmanız gerekiyor. Ancak dikkatli olun; bu köpek göz önünde değil, onu fark etmek için ipuçlarını dikkatlice incelemeniz ve resme farklı bir açıdan bakmanız gerekiyor. Mantığınızı zorlayarak resimdeki gizli köpeği bulabilir misiniz?