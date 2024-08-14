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Çamaşır makinesi kendini böyle temizleyecek! 40 yıl boyunca motor gibi çalışacak tüyo

Çamaşır makineleri, günlük yaşamımızın vazgeçilmez bir parçasıdır ve doğru kullanıldığında uzun yıllar boyunca sorunsuz çalışabilir. Ancak, pek çok insan çamaşır makinelerinin farklı programları hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığından, makinelerinin ömrünü kısaltabilecek hatalar yapabiliyor.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 18:51 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 18:51
Çamaşır makinesi kendini böyle temizleyecek! 40 yıl boyunca motor gibi çalışacak tüyo

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Amerikalı beyaz eşya uzmanı John Stevens, modern çamaşır makinelerinde bulunan kendi kendini temizleme modunun kullanımının, makinenizin performansını ve ömrünü büyük ölçüde artırabileceğini belirtiyor.

Stevens geçtiğimiz yıllarda bir gazeteye verdiği röportajda "Birçok insan çamaşır makinelerinde böyle bir özellik olduğunu bilmiyor," diyor. "Eğer makinenizi haftada en az iki kez kullanıyorsanız, bu modu ayda bir kez çalıştırmak, makinenizin daha uzun süre sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olabilir." diyor. İşte çamaşır makinenizi çalıştırmanın en sağlıklı yolu...

🚨 AYDA BİR BU MODU KULLANIN 🚨

Çoğu kişi tarafından bilinmese de, son nesil çamaşır makinelerinde bulunan kendi kendini temizleme modu, makinenizin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak için mükemmel bir yol! Eğer makinenizi haftada en az 2 kez kullanıyorsanız, bu modu ayda bir kez çalıştırmanızda büyük fayda var. Ayrıca, makinenizin filtrelerini de ayda bir kez düzenli olarak temizlemeyi unutmayın. 🧼✨

🚫 TAMBURU YÜZDE 75'İN ÜZERİNDE DOLDURMAYIN 🚫

Birçok üretici, makine kapasitelerini müşterilere cazip göstermek için tam dolu kullanım önerse de, bu durum aslında makinenizin ömrünü kısaltır. 🕰️ Tamburunuzu ağzına kadar doldurmak yerine, en fazla dörtte üçüne kadar doldurmanız, makinenizin daha uzun süre sorunsuz çalışmasını sağlar.

Bu basit ama etkili ipuçlarıyla, çamaşır makinenizin tamirci yüzü görmemesini sağlayabilir, yıllarca sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz! 👕💪

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