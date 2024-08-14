Çamaşır makinesi kendini böyle temizleyecek! 40 yıl boyunca motor gibi çalışacak tüyo

Stevens geçtiğimiz yıllarda bir gazeteye verdiği röportajda "Birçok insan çamaşır makinelerinde böyle bir özellik olduğunu bilmiyor," diyor. "Eğer makinenizi haftada en az iki kez kullanıyorsanız, bu modu ayda bir kez çalıştırmak, makinenizin daha uzun süre sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olabilir." diyor. İşte çamaşır makinenizi çalıştırmanın en sağlıklı yolu...

🚨 AYDA BİR BU MODU KULLANIN 🚨

Çoğu kişi tarafından bilinmese de, son nesil çamaşır makinelerinde bulunan kendi kendini temizleme modu, makinenizin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak için mükemmel bir yol! Eğer makinenizi haftada en az 2 kez kullanıyorsanız, bu modu ayda bir kez çalıştırmanızda büyük fayda var. Ayrıca, makinenizin filtrelerini de ayda bir kez düzenli olarak temizlemeyi unutmayın. 🧼✨