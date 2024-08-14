5 ilde alevlerle mücadele! Manisa Gördes’te orman yangınına havadan ve karadan müdahale

Edirne'nin İpsala ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
KÜTAHYA
Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin erken müdahalesi ile söndürüldü.
Yangında yaklaşık 10 dekar alan zarar gördü.
Emet ilçesi malı damlar mevkisindeki ormanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yoğun dumanı gören çevredekiler durumu ekiplere haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşlet Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ardıç ve meşe ağaçların bulunduğu ormandaki yangın, söndürme helikopterinin de desteği ile erken müdahaleyle büyümeden söndürüldü.
Yangında 10 dekjar alan zarar görürken, bölgedeki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin erken müdahalesiyle söndürüldü
ÇANAKKALE
Çanakkale'nin Bozcada ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bozcaada'daki bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın saat 11.30 sıralarında meydana geldi.
Rüzgarın etkisiyle daha da yükselen yangını çevredekiler fark etti.
Durum hemen ekiplere haber verildi.
İhbar üzerine Bozcaada Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
Bozcaada Belediyesi'nin yanı sıra Ezine, Geyikli ve Ayvacık Belediyesi itfaiye ekiplerince yangına müdahale edilirken
Havadan ve karadan müdahale edilen yangına, vatandaşlar da su tankerleriyle destek verdi.
Çanakkale, Balıkesir ve Edremit'ten havalanan hava araçları yangına havadan müdahaleye başladı.
Yangına havadan 3 uçak, 3 helikopterle müdahale edildi
Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı.
Bozcaada'daki orman yangını dron ile görüntülendi
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Yangına havadan 5 uçak ve 5 helikopterle, karadan 1 ilk müdahale aracı, 6 arazöz ve su ikmal aracı 1 dozer, 1 treyler, 6 belediye itfaiyesinden 92 personelle müdahale edildi.
Yangın ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonrası saat 16.45 sıralarında kontrol altına alındı.
Yangında 12 hektar orman, 18 hektar ziraat alanı zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.