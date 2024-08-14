5 ilde alevlerle mücadele! Manisa Gördes’te orman yangınına havadan ve karadan müdahale

Yurdun dört bir yanında çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Samsun, Çanakkale, Kütahya, Manisa ve Edirne'de orman yangını çıktı. Manisa dışındaki diğer iller ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Manisa'da ise ekiplerin yangına müdahalesi havadan ve karadan devam ediyor.

MANİSA



Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Manisa'nın Gördes ilçesinde orman yangını çıktı.

Yangın saat 14.30 sıralarında Boyalı Mahallesi'nde meydana geldi.

Alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu ihbar etti.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına, 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile havadan ve karadan müdahale sürüyor.