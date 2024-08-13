Zeka testi: Ördeklerin içindeki civciv nerede? 578 kişiden 4’ü bile başarıya ulaşamadı

İnsanların zeka seviyelerini ölçmeye yarayan zeka testleri, görsel bulmacalarla beynimizin sınırlarını zorlamamıza olanak sağlıyor. Bu tür testler, aynı zamanda gözlem yeteneğimizi ve detaylara olan dikkatimizi de test ediyor. İşte karşınızda yalnızca yüksek IQ seviyesine sahip kişilerin 11 saniye içinde çözebileceği bir zeka bulmacası daha!
BULMACA NASIL ÇÖZÜLÜR?
Resimde gizlenmiş bir civcivi bulmanız gerekiyor. Civcivi bulmak için verilen süre yalnızca 11 saniye. Görselde yer alan ipuçlarını kullanarak gizli nesneyi hızlıca bulmanız bekleniyor.
Bulmacayı çözmek için mantığınızı kullanın ve ipuçlarını iyi değerlendirin. Eğer bu süre içinde civcivi bulabilirseniz, bu sizin yüksek bir IQ'ya sahip olduğunuzu gösterir.