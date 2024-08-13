Suya 1 kaşık sumak atıp için ve mucizeye tanık olun! Anında etkisini gösterecek

Sumak, Türk mutfağının vazgeçilmez baharatlarından biri olarak bilinir ve genellikle yemeklerde ve salatalarda lezzet katmak amacıyla kullanılır. Ancak, sumak sadece bir baharat olmanın ötesinde, sağlığımıza birçok fayda sağlayan mucizevi bir besin olarak da dikkat çeker. Sumak suyunun, özellikle sıcak su ile hazırlanarak içilmesi, sumağın faydalarını katbekat artırabilir. Peki, sumak suyu neye iyi gelir? İşte sumak suyunun sağlığımıza sunduğu faydalar...