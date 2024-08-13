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Sanal değil gerçek vahşet: Eskişehir'de dehşet anları! Oynadığı bilgisayar oyununun etkisi altında kaldı I 5 kişiyi yaraladı

18 yaşındaki genç, bilgisayarda oynadığı savaş oyununun etkisinde kaldı. Sanal karakter gibi giyinip yanına bıçak ve balta alıp evden çıktı. Vatandaşların arasına dalıp 5 kişiyi yaraladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024
Sanal değil gerçek vahşet: Eskişehir’de dehşet anları! Oynadığı bilgisayar oyununun etkisi altında kaldı I 5 kişiyi yaraladı

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Eskişehir'de oynadığı bilgisayar oyununun etkisinde kalan Arda K. (18) sanal karakteri gibi kask, gözlük ve çelik yelek taktı. Yüzünü ise maskeyle gizleyip evden çıktı. Tepebaşı Camii avlusundaki çay ocağında oturan vatandaşlara bıçakla saldırdı.

Bu sırada kaskına taktığı kamera ile internetten canlı yayın yaptı. 5 kişiyi bıçakla yaralayıp ortalığı kan gölüne çevirdi. Bu sırada görev yerine giden bir polis memuru yaşananları görünce saldırgana müdahale etti. Kaçan zanlı, polisin ısrarlı takibi sonucu yakalandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

Sanal oyun gerçek katliam: Oynadığı savaş oyunlarının etkisinde kaldı! 5 kişiye dehşet saçtı | İşte gözaltına alınma anlarıSanal oyun gerçek katliam: Oynadığı savaş oyunlarının etkisinde kaldı! 5 kişiye dehşet saçtı | İşte gözaltına alınma anları
Sanal oyun gerçek katliam: Oynadığı savaş oyunlarının etkisinde kaldı! 5 kişiye dehşet saçtı | İşte gözaltına alınma anları

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