Samsun’da acı olay: Çocuklarıyla fotoğrafını paylaşıp balkondan atladı

Samsun'da görev yapan Dr. Ayhan Haspulat (54) bir süre önce ailevi problemler yüzünden eşinden boşandı. Bunalıma girdi. Daha sonra kendisine bir ev tuttu. Dün sabah evinin balkonuna çıktı. İntihara kalkıştı. Olayı gören vatandaşlar 112'ye bildirerek itfaiye ve sağlık Sekipleri sevk edildi. Şişirmiş oldukları atlama yatağını doktorun balkonunun altına çekmeye çalıştı.

VEDA MESAJI BIRAKTI

Ancak Haspulat, kendini aşağı bıraktı. Beton zemine çakıldı. Ağır yaralandı. Ayhan Haspulat, hastaneye kaldırıldı. Tüm çapalarına rağen Haspulat, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Haspulat'tan geriye ise çocuklarıyla birlikte çektirdiği fotoğraf ile duygu dolu şu not kaldı: Bir süre buralarda olmayacağım, sevgiyle kalın.