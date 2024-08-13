İş adamına 75 milyonluk tuzak

Eski Adalet Partisi Milletvekili Halil Yurtseven'in vefatının ardından Manisa'daki fabrikası damadı Erkan Dereli'ye miras kaldı. Dereli, fabrikayı satışa çıkardı. Bunu öğrenen Efe N. ve Adem S. Erkan Dereli ile irtibata geçti. Taraflar yaptıkları görüşmede bir miktar para ve tekne karşılığında fabrikanın satışının yapılması hususunda anlaşmaya vardı. Ancak tuzağa düşürülen iş adamı Erkan Dereli'ye tehdit mesajları yollandı. Dereli de 75 milyon 500 bin lira karşılığında senet imzaladı. Dereli'nin ihbarı üzerine zanlılar gözaltına alındı.

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