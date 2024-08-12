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Bursa'da maganda dehşeti! Otomobilinden havaya defalarca ateş açtı: İnsanların canını hiçe sayan maganda yakalandı

Bursa'da insanların canını hiçe sayarak aracının sunroof camından yarı otomatik tabanca ile havaya defalarca ateş açtığı tespit edilen Deniz A. hakkında soruşturma başlatıldı. Maganda kıskıvrak yakalanarak polis merkezine götürüldü.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 22:22 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 22:51
Bursa’da maganda dehşeti! Otomobilinden havaya defalarca ateş açtı: İnsanların canını hiçe sayan maganda yakalandı

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Bursa'da aracının sunroof camından yarı otomatik tabanca ile havaya defalarca ateş açtığı tespit edilen Deniz A. hakkında soruşturma başlatıldı.

Defalarca havaya ateş açtıDefalarca havaya ateş açtı

POLİS EKİPLERİ DÜĞMEYE BASTI
Görüntülerin yayılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri şehir magandasını yakalamak için çalışma başlattı.

Deniz A. polis merkezine götürüldüDeniz A. polis merkezine götürüldü

KISKIVRAK YAKALANDI
Hakkında soruşturma açılan maganda Deniz A. yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Bursa'da maganda dehşeti kamerada!

İŞTE DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜLER...

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