Bursa’da maganda dehşeti! Otomobilinden havaya defalarca ateş açtı: İnsanların canını hiçe sayan maganda yakalandı

Bursa'da aracının sunroof camından yarı otomatik tabanca ile havaya defalarca ateş açtığı tespit edilen Deniz A. hakkında soruşturma başlatıldı.
Bursa'da aracının sunroof camından yarı otomatik tabanca ile havaya defalarca ateş açtığı tespit edilen Deniz A. hakkında soruşturma başlatıldı.
POLİS EKİPLERİ DÜĞMEYE BASTI
Görüntülerin yayılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri şehir magandasını yakalamak için çalışma başlattı.
KISKIVRAK YAKALANDI
Hakkında soruşturma açılan maganda Deniz A. yakalanarak polis merkezine götürüldü.
İŞTE DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜLER...