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Ada’da dehşet anları: Piyanist Nigogos B.'ye iki kadın saldırdı!

İstanbul Burgazada'da yaşayan piyanist, Nigogos B. (74) evine yürürken yanına yaklaşan iki kadın, karınlarının aç olduğunu söyleyerek para istedi. Para veremeyeceğini ancak yemek alabileceğini söyleyen yaşlı adamı takip eden kadınlar, yaşlı adamın üzerine atlayıp saldırdı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024
Ada’da dehşet anları: Piyanist Nigogos B.’ye iki kadın saldırdı!

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İstanbul Burgazada'da yaşayan piyanist, Nigogos B. (74) evine yürürken yanına yaklaşan iki kadın, karınlarının aç olduğunu söyleyerek para istedi. Para veremeyeceğini ancak yemek alabileceğini söyleyen yaşlı adamı takip eden kadınlar, yaşlı adamın üzerine atlayıp saldırdı. Nigogos B'yi düşürüp üstünü başını yırtan kadınlar, bin lirasını da aldı. Nigogos B'yi kadınların elinden komşusu Recep A. kurtardı.

TACİZ İFTİRASI
Kadınları polise bildiren Nigogos şikayetçi oldu. Ancak kadınlar da Nigogos B'nin cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü. Ancak kamera görüntülerden suçsuzluğu anlaşıldı.

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