Manisa’da dehşete düşüren olay! Gözü dönmüş cani 3 yavru kediyi fırça sapı ile vurarak katletti

Manisa 'nın Salihli ilçesinde M.Ş. (55), oturduğu evin bahçesinde bulunan 3 yavru kediyi fırça sapı ile vurarak öldürdü. M.Ş.'nin eziyet ederek kedileri katlettiği o anlar, bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Şikayet üzerine şüpheli gözaltına alındı.





Olay, Sağlık Mahallesi Kurudere Caddesinde bulunan bir evin bahçesinde meydana geldi. M.Ş., evinin arka bahçesinde bulunan yavru kedilere fırça sapı ile saldırdı. Kaçmaya çalışan kedilere M.Ş., acımasızca art arda darbeler indirdi. Çevrede oturanların duruma tepki göstermesine rağmen M.Ş., kedilere eziyet etmeyi sürdürdü. Yavru kediler bir süre sonra aldıkları darbelerle öldü. Yaşanan olayı cep telefonları ile kayıt altına alan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Şikayet üzerine adrese gelen polis ekipleri M.Ş.'yi gözaltına aldı. M.Ş.'nin, emniyetteki işlemlerin ardından Salihli Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.