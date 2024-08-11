Kolunuzda çıkan minik sivilceleri yok ediyor! Tek adımda pürüzsüz hale getiriyor

Dr. Joshua Zeichner, 2023 yılında yaptığı çalışmada kollarda çıkan sivilcelere çözüm buldu. Vücudunuzdaki sivilcelerden kurtulmak istiyorsanız, doğru adımları atmanın tam zamanı! Temizlikten nemlendirmeye, nefes alabilen kumaşlardan eksfoliasyona kadar birçok yöntemle bu soruna veda edebilirsiniz. Cildinize iyi bakmak, sivilce problemini geride bırakmanın anahtarı olabilir.
1️⃣ TEMİZ TUTUN 🛁
İyi hijyen alışkanlıklarıyla başlayın. Terledikten sonra mutlaka düzenli olarak duş alın. 🧼 Ter, gözeneklerin tıkanmasına neden olabilir, bu yüzden cildinizi nazik bir temizleyiciyle yıkamak sivilce oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir. Sert peelinglerden kaçının, cildinizi tahriş edebilir. 🚿
2️⃣ SİVİLCE KARŞITI VÜCUT YIKAMA ÜRÜNÜ KULLANIN 🧴
Rutinize sivilce karşıtı bir vücut yıkama ürünü ekleyin. 🛀 Salisilik asit veya benzoil peroksit gibi içeriklere sahip ürünleri tercih edin; bu maddeler gözenekleri açar ve sivilceye neden olan bakterileri azaltır. Bu vücut yıkama ürününü günlük olarak kullanın ve özellikle üst kollarınız ve sırtınız gibi sivilcelenmeye yatkın bölgelere odaklanın.