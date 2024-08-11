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HAMSTER KOMBAT 12 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE 🐹 12 AĞUSTOS 2024 Hamster Kombat günlük kombo kartları ve yeni şifre belli oldu

Hamster Kombat 12 Ağustos 2024 günlük kombo ve şifresi! Kripto para meraklılarının yakından takip ettiği bu popüler oyun, her gün yenilenen şifreleriyle oyunculara strateji geliştirme ve ödül kazanma fırsatları sunuyor. Bugünkü şifre, Mors alfabesiyle yazılmış olup, oyunculara özel ödüller kazanma şansı tanıyor.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 23:42 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 23:42
HAMSTER KOMBAT 12 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE 🐹 12 AĞUSTOS 2024 Hamster Kombat günlük kombo kartları ve yeni şifre belli oldu

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Hamster Kombat'ın 12 Ağustos 2024 şifresi ve günlük kombo kartları açıklandı! Son aylarda popülaritesini giderek artıran bu strateji oyunu, her gün oyunculara yeni heyecanlar yaşatıyor. Mors alfabesiyle yazılmış olan bugünkü şifre, kripto para meraklılarının büyük ilgisini çekiyor. Resmi Telegram kanalı üzerinden paylaşılan şifre ve kombo kartları sayesinde, oyuncular performanslarını zirveye taşıma fırsatı buluyor.

HAMSTER KOMBAT 12 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE

Hamster Kombat oyununun, 12 Ağustos 2024 tarihli "NONCE" şifresinin Mors alfabesi ile yazılışı şu şekilde:

N: ▬ ●

O: ▬ ▬ ▬

N: ▬ ●

C: ▬ ● ▬ ●

E: ●

12 Ağustos günlük şifresi olan NONCE kelimesinin, mors alfabesiyle dizlimi şu şekilde;

▬ ● ▬ ▬ ▬ ▬ ● ▬ ● ▬ ● ●


11 AĞUSTOS 2024 HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK KOMBO

11 Ağustos Hamster Kombat günlük kombosu "PUBLIC" oldu. PUBLIC şifresinin Mors alfabesi ile yazılışı şu şekilde:

P: • — — •
U: • • —
B: - • • •
L: • — • •
I: • •
C: - • - •


HAMSTER KOMBAT NEDİR?

Hamster Kombat, sanal bir kripto borsasını yöneterek Hamster coin çıkarabileceğiniz viral Telegram tabanlı bir kripto oyunudur. Binance ile Telegram üzerinden oynanan Hamster Kombat, oyunculara 1 milyon coin kazanma fırsatı sunuyor. Son dönemde popülerleşen bir oyun olan Hamster Kombat, Telegram uygulaması üzerinden oynanabiliyor. Günlük şifreler, oyuncuların oyun deneyimini zenginleştirmek ve ilerlemelerini hızlandırmak için önemli bir rol oynuyor.

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