HAMSTER KOMBAT 12 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE 🐹 12 AĞUSTOS 2024 Hamster Kombat günlük kombo kartları ve yeni şifre belli oldu

Hamster Kombat'ın 12 Ağustos 2024 şifresi ve günlük kombo kartları açıklandı! Son aylarda popülaritesini giderek artıran bu strateji oyunu, her gün oyunculara yeni heyecanlar yaşatıyor. Mors alfabesiyle yazılmış olan bugünkü şifre, kripto para meraklılarının büyük ilgisini çekiyor. Resmi Telegram kanalı üzerinden paylaşılan şifre ve kombo kartları sayesinde, oyuncular performanslarını zirveye taşıma fırsatı buluyor.
HAMSTER KOMBAT 12 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE
Hamster Kombat oyununun, 12 Ağustos 2024 tarihli "NONCE" şifresinin Mors alfabesi ile yazılışı şu şekilde:
N: ▬ ●
O: ▬ ▬ ▬
N: ▬ ●
C: ▬ ● ▬ ●
E: ●
12 Ağustos günlük şifresi olan NONCE kelimesinin, mors alfabesiyle dizlimi şu şekilde;
▬ ● ▬ ▬ ▬ ▬ ● ▬ ● ▬ ● ●
11 AĞUSTOS 2024 HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK KOMBO
11 Ağustos Hamster Kombat günlük kombosu "PUBLIC" oldu. PUBLIC şifresinin Mors alfabesi ile yazılışı şu şekilde:
P: • — — •
U: • • —
B: - • • •
L: • — • •
I: • •
C: - • - •