Doktor ihmali parmaktan etti | Hastane kovdu bebek hayati tehlikeye girdi!

Diyarbakır'da özel bir hastanede Ömer Hattap Oral, prematüre olarak dünyaya geldi. Solunum sıkıntısı ve akciğer problemi vardı. Aynı gün içinde başka bir hastaneye sevk edildi. Doktorlar, bebeğin sol el parmağında küçük yaralar olduğunu fark etti. Ancak önemsemedi.

HASTANE KOVDU

Daha sonra yaranın büyüdüğü görüldü. Doktorlar, aileye "Kalıcı veya geçici bir sakatlık" diyerek bildirdi. Fakat Oral ailesi, durumu Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet etti. Bebeğin babası Mahmut Oral (30), " Doktorlar, çocuğumun sol parmaklarında enfeksiyondan kaynaklı yara oluştuğunu söylediler. Yavrumuz 40 gün yoğun bakımda kaldı. 20 gündür fizik tedavi görüyor. Bizi bu halde taburcu ediyorlar. Benim maddi imkanım yok. Hastaneye gidip gelemiyorum" dedi. Acılı baba, hastanenin ihmali olduğunu belirtti. Doktorlar, çocuğun tedavisinin hastanede devam etmesi görüşündeyken yönetimin, ekonomik zorlukları baz alarak kendilerini taburcu ettiğini söyledi.

'TEDAVİYİ YAPTIK'

Hastane yönetimi ise "Bebek ne yazık ki hayati tehlike ile karşı karşıyaydı ve birçok yeni doğan yoğun bakım ünitesince kabul edilmemişti. Titiz bir tedavi planıyla bebeğimizin hayata tutunması başarıldı. Ama elinde şişlik ve enfeksiyon gelişti. İyi niyetli yaklaşımlarımıza rağmen aile şikayetçi oldu" dedi.

Oral çifti, minik bebekleri Ömer'i sezaryen doğumla kucaklarına aldı. Prematüre olarak dünyaya gelen bebek, uzun süre yoğun bakımda kaldı. Aile, "Çocuğumuzun pamaklarındaki sorunu söylememize rağmen doktorlar, önemsemedi. Büyük ihmalleri var" açıklamasını yaptı.