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Türk doktorun başarısı sayesinde umudun 'İlke'si oldu!

Pentatlonda olimpiyata giden ilk sporcu olan İlke Özyüksel, bir tür damar hastalığıyla dünyaya geldi. Doktorlar, umudu kesti. Ama O, direndi. İnatla iyileşti. Çok çalışıp Paris’e gitti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024
Türk doktorun başarısı sayesinde umudun ’İlke’si oldu!

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Milli sporcu İlke Özyüksel, doğduktan 2 hafta sonra "Hemanjiom" (damar çoğalması/damar beni) denilen hastalığa yakalandı. Doktorları, çok kısa sürede beyni sarıp ölüme neden olabileceğini açıkladı. İlke, bu hastalıkla savaşmaya başladı. ABD'den 3 günlüğüne konferans için gelen Türk doktor, genç kızın hastalığını tedavi etmeyi başardı. Özyüksel, hızla iyileşmeye başladı. Ancak 2014'te tekrar bu illete yakalandı. Pentatlonu bırakmak zorunda kaldı. Ancak 2016'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın çabalarıyla Rio Olimpiyatları'na katıldı. Fakat burnundan nefes almakta zorlandığı için bir ameliyata daha ihtiyacı vardı. Operasyon yerine oyunlara katılarak Türkiye adına modern pentatlonda mücadele eden ilk sporcu olarak adını tarihe yazdırdı.

MACARLARI RAHATSIZ ETTİ
Ardından olimpiyat hazırlıkları için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Macaristan'a yollandı. Burada psikolog, diyetisyen, masör ve doktorun da bulunduğu 10 kişilik bir ekiple birlikte 4.5 ay boyunca her gün 8 saatin üstünde çalıştı. Olimpiyat vizesini almayı başardı. Yaşadıklarını şöyle anlattı: Macarlar beni rakip olarak gördü. Ama ben kimseye aldırmadım. Çok çalıştım ve hastalığımı da inatla atlattım. Şimdi 2024 Paris Olimpiyatları'nda elimden gelenin en iyisini yapacağım...

MADALYA İSTİYORUM
İlke Özyüksel, "Modern pentatlon, 5 disiplinden oluşuyor. Malzemelerimiz çok pahalı. Tüm masraflarımızı Bakanlığımız karşılıyor. Bunun için Gençlik ve Spor Bakanlığımız'a çok teşekkür ediyorum. Kamplar, yarışmalar, katılımlar gayet iyi. Güzel bir ekibiz, inşallah hep beraber daha iyi bir şekilde devam edeceğiz. Bunu başarmak için elimden geleni yapacağım. Türkiye'ye madalyalarla birlilkte dönmeyi çok arzu ediyorum. İstiklal Marşımız'ı okutup, bayrağımızı göndere çektirmeyi istiyorum" diye konuştu.

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