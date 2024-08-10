Müşterek hayat! Evlilik yıl dönümlerinde böbreğini hediye etti!

Mersin'de yaşayan Emrah Köşüm (45), üniversite öğrencisiyken böbrek hastası olduğunu öğrendi. Annesi Selver Köşüm'ün böbreği, 2001'de başarılı bir ameliyat sonucu oğluna nakledildi. Fakat aradan geçen 6 yılın ardından yaşanan bir reaksiyon sonucunda böbrek çalışmayı durdurdu. Bu kez de baba Durdu Köşüm "Sıra bende" diyerek böbreğini verdi. Talihsiz adam, pandemi döneminde tekrar böbrek sıkıntısı yaşadı ve o günden bu yana geçen 4 yıl boyunca diyaliz tedavisi gördü. Eşinin çektiği acılara dayamayan Hülya Köşüm, donör olabilmek için tetkik yaptırdı ve uyumlu çıktı. 15. yıl dönümlerinde eşinin hediyesinin böbrek olduğunu belirten Köşüm, "Eşim bana canından can veriyor. Bu çok güzel" ifadelerini kullandı. Oğuzhan UYSAL

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