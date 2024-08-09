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Zeka testi: 556 kişi denedi 9 saniyede 18'i başarılı oldu! Galatasaraylılar bile yapamadı

Bu zeka mücadelesinde, Galatasaray taraftarlarının bile başarısız olabileceği bir optik illüzyon testine yer veriliyor. Toplamda yedi aslan figürü içeren bu görsel zeka testi, katılımcılardan bu figürleri yalnızca 10 saniye içinde tespit etmelerini talep ediyor. İddiaya göre, bu zorluğu aşabilenler üstün zekaya sahip olabilir.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 12:25 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 12:25
Zeka testi: 556 kişi denedi 9 saniyede 18’i başarılı oldu! Galatasaraylılar bile yapamadı

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Bu test Türkiye genelinde 556 kişi tarafından denenmiş ve yalnızca 18 kişi bu kısa sürede başarı gösterebilmiş. Bu sonuçlar, Galatasaray taraftarlarının dahi zeka sınırlarını zorladığını ve çoğunun başarısız olduğunu gösteriyor.

Optik İllüzyonun Zorlukları

Test, izleyicilere yedi aslan figürünü bulmaları için sadece 9 saniye süre tanıyor. Ancak bu kısa süre, 556 kişinin çoğu için yetersiz kalmış. Sadece 18 kişi, bu süre zarfında tüm aslanları başarıyla bulabilmiş. Bu, yalnızca bazı bireylerin bu zorlu testi tamamlayabileceğini öne sürüyor.

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Galatasaraylıların Bile Zorlandığı Test

Galatasaray taraftarlarının, bu testte gösterdikleri performans dikkat çekici. Çoğu taraftar bu zorlu görevi tamamlayamamış olsa da, bazıları ipuçlarını kullanarak aslanların yerlerini belirleyebilmiş.

Resimdeki aslanları bulmak için, gözlerinizi resmin sol alt, sol üst, sağ alt, sağ üst, orta ve en alt hafif sağ kısımlarına yoğunlaştırmanız önerilir.

Deneyimleyin: Aslanların Gizemli Dünyası

Bu zeka testi, sizi de zorlayabilir. Eğer kendinize güveniyorsanız, bu optik illüzyonu çözme deneyimine siz de katılabilirsiniz. Belki de Galatasaray taraftarları gibi bu görsel zeka sınavında kendinizi test etmek isteyebilirsiniz.

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