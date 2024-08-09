Zeka testi: 556 kişi denedi 9 saniyede 18’i başarılı oldu! Galatasaraylılar bile yapamadı

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Bu test Türkiye genelinde 556 kişi tarafından denenmiş ve yalnızca 18 kişi bu kısa sürede başarı gösterebilmiş. Bu sonuçlar, Galatasaray taraftarlarının dahi zeka sınırlarını zorladığını ve çoğunun başarısız olduğunu gösteriyor.