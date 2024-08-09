Besim Tibuk’un eski eşi Serap Tibuk’a indirimli tazminat şoku!

İş insanı Besim Tibuk, 1988 yılında evlendiği eşi Serap Tibuk'a 2013 yılında boşanma davası açtı. Ancak mahkeme aile birliğinin devam etmesi için çiftin boşanmaması yönünde karar aldı. Fakat ikili arasında sular durulmadı. Bunun üzerine Besim Tibuk, 2019 yılında yeniden boşanma davası açtı. 5 yıl süren dava, geçtiğimiz Ocak ayında sonuçlandı.

Ve çiftin evliliği resmen biterken, karar defterine milyon dolarlık rakamlar yazıldı. İstanbul 13. Aile Mahkemesi, Besim Tibuk'un boşandığı eşi Serap Tibuk'a 750 milyon lira maddi tazminat, 100 milyon lira manevi tazminat ve aylık 500 bin lira yoksulluk nafakası ödemesini kararlaştırdı. Ancak ünlü iş insanı tazminat ve nafaka kararını istinaf mahkemesine taşıdı.

Dava 55 gün sonra karara bağlandı. Mahkeme, 100 milyon liralık manevi tazminatı tamamen ortadan kaldırdı. 750 milyon liralık maddi tazminatı 50 milyon liraya, aylık yoksulluk nafakasını da 500 bin liradan 350 bin liraya indirme kararı aldı. Karara tepki gösteren Serap Tibuk, avukatı Gökçe Yıldırım aracılığıyla haklarını yasal yollardan arayacağını açıkladı. Şu ifadeleri kullandı: "Bu kararla kamuoyunun 'zengin iş insanı' olarak tanıdığı Besim Tibuk'un 36 yıllık eşine ve iki çocuğunun annesine hiçbir şey vermek istemediği tescillenmiştir. Müvekkilin haklarının korunması için her türlü hukuksal mücadelenin devam ettirildiğini kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

TURİZM REHBERLİĞİNDEN OTEL ZİNCİRİNE

Besim Tibuk, 1945'te hayata gözlerini açtı. İlk öğrenimini Murgul'da, orta öğretimini Kars, Artvin ve İzmit'te, liseyi ise ABD'de tamamladı. 1968'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olup turizm dünyasına adım attı. 1974 senesinde Net Turizm'i kurdu. Ve iddiaya göre yaklaşık 5 milyar dolarlık bir servete ulaştı. Tibuk'un sahip olduğu yatırımlar ise şunlardı:



- Merit Royal Gardens Hotel & Casino / İskele - KKTC

- Merit Crystal Cove Hotel & Casino / Girne - KKTC

- Merit Lefkoşa Hotel & Casino / Lefkoşa - KKTC

- Merit Park Hotel & Casino / Girne - KKTC

- Merit Royal Hotel & Casino / Girne - KKTC

- Merit Royal Premium Hotel / Girne - KKTC

- Merit Royal Diamond Hotel / Girne - KKTC

- Liman Hotel & Casino by Merit / Girne - KKTC

- Merit Casino Royal Splendid / Budva - Karadağ

- Merit Casino Montenegro / Podgorisa - Karadağ

- Merit Casino Libertas / Dubrovnik - Hırvatistan

- Merit Grand Mosta Hotel & Casino / Svilengrad - Bulgaristan

- Merit Starlit Hotel, Casino & Residence / Budva - Karadağ

BESİM TİBUK'UN HİSSE SAHİBİ OLDUĞU ŞİRKETLER İSE ŞUNLAR

- Net Holding

- Net Turizm

- Net Mağaza A.Ş

- Turistik Tesis İşletmeciliği

- Kosmos Turizm

- Net Konaklama

- Net Yapı

- Netpark

- Net Turizm Yayıncılık

- Inter Turizm

- Merit A.Ş

- Netel, Halikarnas A.Ş

- Loytaş

- Akarnet

- Side Turizm

- Netsel

- Sunyat Marina İşletmeciliği

- Bazaar 54

- Keskin Color

- Rom Reklam

- Aris

- Net Corp

- Galeri İstanbul Halı

- Teras Tur

- Nega Turizm

- Egenet, Megavizyon...