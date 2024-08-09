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B sınıfı ehliyeti olanlara iyi haber! O şart komple kaldırıldı

10 Şubat 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme, B sınıfı ehliyet sahiplerine önemli bir hak tanıdı. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, B sınıfı ehliyet sahipleri belirli koşulları sağladıklarında 125 cc'ye kadar motosiklet kullanma yetkisi kazandı. Bu yenilik, özellikle şehir içi trafiğinde daha hızlı ve ekonomik bir ulaşım alternatifi arayanlar için büyük bir avantaj sunuyor.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 13:37 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 13:37
B sınıfı ehliyeti olanlara iyi haber! O şart komple kaldırıldı

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Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan güncellemeyle, B sınıfı ehliyete sahip kişiler, belirli şartları yerine getirdiklerinde 125 cc'ye kadar motosiklet kullanma hakkına sahip olacak. Bu düzenleme, şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefleyerek, ekonomik ve pratik bir ulaşım alternatifi sunuyor.

KARAR ALINDI

Yeni yönetmelik kapsamında, B sınıfı ehliyet sahipleri artık A1 sınıfı motosikletleri kullanabilecek. Bu değişiklik, motosiklet kullanımında daha fazla esneklik sağlayarak, sürücülere yeni imkanlar sunuyor.

Ticari olmayan amaçlarla kullanılmak üzere tasarlanmış A1 sınıfı motosikletler, yeni düzenlemeyle birlikte B sınıfı ehliyet sahipleri tarafından da kullanılabilir hale geldi.

Bu özellikle hafif motosiklet kullanmak isteyen ancak ayrı bir ehliyet almayı gerektiren sürücüler için büyük bir kolaylık sağlıyor.

BAŞVURU KOŞULLARI VE GEREKLİ ŞARTLAR

Yeni hakkı elde etmek isteyen sürücüler için belirlenen şartlar şunlardır:

Ehliyet Yaşı: En az 2 yıllık B sınıfı ehliyete sahip olmak.
Sağlık Durumu: Gerekli sağlık şartlarını karşılamak.
Eğitim ve Sınavlar: İlgili direksiyon eğitimi derslerini başarıyla tamamlamak ve uygulama sınavından geçmek.
Geçmiş Ehliyet Durumu: Sürücü belgesinin daha önce geçici veya daimi olarak iptal edilmemiş olması.

SERTİFİKA VE KAYIT İŞLEMLERİ

Başvuruların ardından başarılı sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen A1 sınıfı sertifika ile resmileştirilecek. Sürücüler, isteğe bağlı olarak bu sertifikalarını iki yıl içinde ehliyetlerine işletebilecek.

Bu düzenleme, yayım tarihi itibarıyla yürürlükte olup, ilgili tüm sürücüler belirtilen şartları sağladıkları takdirde yeni haklarından yararlanmaya başlayabilirler. Böylece, B sınıfı ehliyet sahipleri için motosiklet kullanımı daha erişilebilir ve pratik bir hale geliyor.

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