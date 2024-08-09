B sınıfı ehliyeti olanlara iyi haber! O şart komple kaldırıldı

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan güncellemeyle, B sınıfı ehliyete sahip kişiler, belirli şartları yerine getirdiklerinde 125 cc'ye kadar motosiklet kullanma hakkına sahip olacak. Bu düzenleme, şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefleyerek, ekonomik ve pratik bir ulaşım alternatifi sunuyor.
KARAR ALINDI
Yeni yönetmelik kapsamında, B sınıfı ehliyet sahipleri artık A1 sınıfı motosikletleri kullanabilecek. Bu değişiklik, motosiklet kullanımında daha fazla esneklik sağlayarak, sürücülere yeni imkanlar sunuyor.
Ticari olmayan amaçlarla kullanılmak üzere tasarlanmış A1 sınıfı motosikletler, yeni düzenlemeyle birlikte B sınıfı ehliyet sahipleri tarafından da kullanılabilir hale geldi.