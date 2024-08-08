Zeka testi: Resimdeki civciv nerede? 2155 kişiden sadece 54’ü bulabildi

Bu optik illüzyon resmi, internet kullanıcılarını şaşırtmış durumda. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Macar sanatçı Gergely Dudas tarafından paylaşılan bu görüntüde, tavşanların Paskalya için yumurta boyadığını görüyoruz. Ancak, resmin bir yerinde saklanmış bir civciv var. Onu 21 saniye içinde bulabilir misiniz?
En iyi süre 30 saniye olmasına rağmen, biz süreyi daha da kısaltarak meydan okumayı zorlaştırdık. Sadece en keskin gözler bu zorluğu aşabilecek.
İlk İpucu: Civciv Sağ Tarafta Değil
Civcivi bulamayanlar için ilk ipucumuz: Aradığınız civciv resmin sağ tarafında değil. Bu ipucu, resimdeki gizli civcivi bulmanıza yardımcı olacak. Resme dikkatlice bakın, civciv bir yerlerde saklanmış. Bazılarınızın civcivi bulduğunu düşünüyoruz. Tebrikler! Harika bir gözlem yeteneğiniz ve keskin gözleriniz var.