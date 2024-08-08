Zeka testi: Resimdeki civciv nerede? 2155 kişiden sadece 54’ü bulabildi

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Bu optik illüzyon resmi, internet kullanıcılarını şaşırtmış durumda. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Macar sanatçı Gergely Dudas tarafından paylaşılan bu görüntüde, tavşanların Paskalya için yumurta boyadığını görüyoruz. Ancak, resmin bir yerinde saklanmış bir civciv var. Onu 21 saniye içinde bulabilir misiniz?