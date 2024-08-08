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Zeka testi: Resimdeki civciv nerede? 2155 kişiden sadece 54'ü bulabildi

Bu optik illüzyon testinde, tavşanların arasında saklanmış bir civciv var. Onu 21 saniye içinde bulabilir misiniz? Gözlem yeteneklerinizi şimdi test edin!

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 11:24 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 11:29
Zeka testi: Resimdeki civciv nerede? 2155 kişiden sadece 54’ü bulabildi

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Bu optik illüzyon resmi, internet kullanıcılarını şaşırtmış durumda. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Macar sanatçı Gergely Dudas tarafından paylaşılan bu görüntüde, tavşanların Paskalya için yumurta boyadığını görüyoruz. Ancak, resmin bir yerinde saklanmış bir civciv var. Onu 21 saniye içinde bulabilir misiniz?

En iyi süre 30 saniye olmasına rağmen, biz süreyi daha da kısaltarak meydan okumayı zorlaştırdık. Sadece en keskin gözler bu zorluğu aşabilecek.

Resimdeki yengeç nerede?
Resimdeki 3 hindistan cevizi nerede?
Meyvelerin içindeki 3 kuş nerede?

İlk İpucu: Civciv Sağ Tarafta Değil

Civcivi bulamayanlar için ilk ipucumuz: Aradığınız civciv resmin sağ tarafında değil. Bu ipucu, resimdeki gizli civcivi bulmanıza yardımcı olacak. Resme dikkatlice bakın, civciv bir yerlerde saklanmış. Bazılarınızın civcivi bulduğunu düşünüyoruz. Tebrikler! Harika bir gözlem yeteneğiniz ve keskin gözleriniz var.

İkinci İpucu: Civciv Sarı ve Lalelerle Kamufle Olmuş

Civcivi hâlâ bulamayanlar için bir ipucu daha: Aradığınız civciv sarı renkte ve lalelerin arasında gizlenmiş.

Bu ipucuyla civcivi görebildiniz mi? Umarız daha fazla kişi şimdi civcivi bulabildi.

İşte Çözümü

Civcivi hâlâ bulamayanlar için çözümü aşağıda bulabilirsiniz.

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