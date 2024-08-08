ROBLOX HANGİ ÜLKELERDE YASAKLANDI 2024? Roblox erişim engeli kalkar mı, ne zaman kalkar? Roblox 6. Sulh Ceza Hakimliği kararı!

Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, çevrimiçi oyun platformu Roblox'un çocukların istismarına neden olabilecek içerikler barındırdığı gerekçesiyle erişime kapatılması kararı aldı. Bu karar, platformda yer alan ve çocukların güvenliğini tehlikeye atabilecek unsurların tespit edilmesi üzerine alındı.

Milyonlarca kullanıcısı olan çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de dün alınan bir kararla yasaklandı. Karar, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Popüler Oyun Roblox Türkiye'de de Yasaklandı! Daha Önce Hangi Ülkeler Yasaklamıştı?

2006 yılında piyasaya çıkan ve özellikle çocuklar ve gençler arasında oldukça popüler olan Roblox, geçmişte de bazı ülkelerde çeşitli nedenlerle yasaklanmıştı.

Çin: Batı merkezli sosyal medya uygulamalarına karşı katı bir politika izleyen Çin, Roblox'u yasaklayan ülkeler arasında yer alıyor. Çin, kendi geliştirdiği ve kontrol ettiği platformları kullanmayı teşvik ediyor.

Kuzey Kore: Dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'de internet erişimi son derece sınırlı. Vatandaşların büyük bir çoğunluğu internete ve dolayısıyla online oyunlara erişemiyor. Bu nedenle Roblox, doğrudan yasaklanmamış olsa da Kuzey Kore'de oynanamıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri: Birleşik Arap Emirlikleri, 2018 yılında çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verdiği gerekçesiyle Roblox'u yasaklamıştı. Ancak platformda yapılan değişiklikler ve güvenlik önlemlerinin artırılması sonrasında 2023 yılında bu yasak kaldırıldı.

Ürdün ve Umman: Ürdün, Roblox'u "saldırgan dil ve şiddet içerikleri" nedeniyle kısa bir süreliğine yasaklamıştı.