Muğla ve Aydın’da orman yangını: Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla ve Aydın'da çıkan orman yangınlarına ekipler müdahale ediyor. Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Meydana gelen yangınlara ekiplerimiz havadan ve karadan müdahale ediyor. Yeşil Vatan'ı alevlere karşı korumak için mücadelemiz devam ediyor." denildi.
Bölgede inceleme yapan Muğla Valisi İdris Akbıyık, gazetecilere, yangının saat 19.00 civarında kontrol altına alınmak üzereyken alevlerin Çakıralan köyü tarafına sıçradığını söyledi.
Yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini ifade eden Akbıyık, şunları kaydetti:
"Orman Genel Müdürlüğümüzün uçakları, helikopterleri, Milli Savunma Bakanlığımızın uçak ve helikopterleri aracılığıyla havadan müdahale edildi. Şu anda gece görüşlü helikopterlerle yangının önü kesilmeye çalışılıyor. 350 nüfusu olan 60 haneli Çakıralan köyümüzü boşalttık. Tüm birimlerimiz tedbirlerini aldı. Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde Jandarma Komutanlığımız, büyükşehir belediyemiz, Yeniköy Kemerköy Termik Santrali ekipleri, madencilerimiz iş makineleri destek oluyor. İnşallah köye sıçramadan, bir can kaybı olmadan yangını kontrol altına almak için büyük bir mücadele veriliyor."
Akbıyık, yangının çıkış nedeninin belirlenmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, elektrik tellerinden kaynaklı olabileceğinin değerlendirildiğini dile getirdi.
"KÖYE GELMEDEN KONTROL ALTINA ALMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Yangının köyün mezarlığına kadar geldiğini, bir ahırın alevlerden zarar gördüğünü belirten Akbıyık, "Sürekli yön değiştiren bir rüzgar var. Yeni bir sıçrama olmazsa inşallah köye gelmeden kontrol altına almaya çalışıyoruz. Tahliye edilenler kendi tercihleriyle yakın köylerdeki akrabalarına gittiler ama bölgedeki termik santrallerde onları götüreceğimiz yerler mevcut. Bölgede yaşayan yaklaşık 40 genç kaldı. Burada çalışmalara destek oluyorlar. Gece olduğu için net olmamakla birlikte yangın, 30 hektarın üzerinde bir alanda etkili." diye konuştu.
Yangının kontrol altına alınması için mücadele sürüyor.
Aydın'ın Germencik ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle büyüyerek Söke ilçesine sıçrayan orman yangınında 9. saate yaklaşılırken, havanın kararmasıyla bölgeye sevk edilen 2 adet gece görüşlü yangın söndürme helikopteri tam mesai yapıyor.
Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Gümüşköy'de saat 14.30 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Söke ilçesi Argavlı Mahallesi'ne kadar ulaşan alevlere, havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale devam ediyor. Söndürme çalışmalarında 9. saate yaklaşılırken, havanın kararmasıyla birlikte bölgeye 2 adet gece görüşlü yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan helikopterler tam mesai yaparak, söndürme çalışmalarına gece havadan destek veriyor. Yangının kontrol altına alınması için karadan ekiplerin aralıksız mücadelesi devam ederken, gece görüşlü helikopterlerin de sabahın ilk ışıklarına kadar havadan destek sağlayacağı öğrenildi.
Muğla'daki yangına gündüz 6 uçak, 8 helikopterle havadan müdahale edildi.
Havanın kararmasıyla yangına, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve orman işçilerinin yanı sıra jandarmanın TOMA araçları, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin (YK Enerji) iş makinelerince karadan müdahale ediliyor.
VATANDAŞLAR DESTEK VERİYOR
Söndürme çalışmalarına farklı sivil toplum kuruluşu gönüllüleri ve vatandaşlar da destek veriyor. Mahallede yaşayan bazı vatandaşlar, yoğun duman nedeniyle büyük ve küçükbaş hayvanlarını bölgeden uzaklaştırdı.
Bazı vatandaşların ise alevlerden etkilenmemesi için evlerinin çevresini hortum ve kovalarla suladığı gözlendi.
Yangının kontrol altına alınması için mücadele sürüyor.
Aydın Valisi Yakup Canbolat Söke Argavlı Mahallesi’nde etkili olan orman yangını ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, rüzgarın etkisi ile yangının hızla yayıldığını, İzmir, Manisa ve Denizli’den takviye ekiplerin yolda olduğunu belirtip, “İnşallah kısa zamanda bir sonuç alalım diye uğraşıyoruz” dedi.
Aydın Valisi Yakup Canbolat yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, “Bugün yangın 14.20 saatlerinde başladı. Germencik Gümüşköy tarafından başlayıp Söke Argavlı mevkiine ulaştı. Yangın hızla yayılmaya devam ediyor. Tabi bölgede rüzgarın etkisi de var. Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Orman Bölge Müdürlüğümüzden 50 araç, 220 personel, Jandarmamızdan 9 asayiş ve trafik timi 72 personel, büyükşehir belediyemizden 30 araç 120 personel, emniyetimizden 25 personel, sağlık müdürlüğümüzden de 5 araç 25 personel ile ilk andan itibaren olaya müdahil olduk. Gerekli tedbirler alındı ve müdahale ediyoruz. Amacımız yangını kısa zamanda kontrol altına almak. Havadan da 9 helikopter ve 9 uçak müdahale ediyor. Ayrıca polisimizin 5 tane TOMA’sı bölgeye intikal etti. Şu ana kadar herhangi bir can kaybımız yok. Yangın 2 metruk eve sirayet etti. Tedbiren iki evi ve bir restorandaki insanları tahliye ettik. Ayrıca İzmir, Manisa ve Denizli’den takviye ekipler istedik, yoldalar geliyorlar. Toplamda 250 dönüm alanda yangının etkili olduğunu biliyoruz. Ayrıca otobanda da yangına müdahale edecek araçların rahat gelmesi için Söke istikametinden trafiğe kapattık. Sadece yangına müdahale edecek araçları alıyoruz. Arkadaşlarımız yangına canla başla müdahale ediyor. İnşallah kısa zamanda bir sonuç alalım diye uğraşıyoruz” dedi.
TAHLİYELER BAŞLADI
Aydın-Söke kara yolu üzerinde bulunan bazı iş yerleri tahliye edildi.
İş yerlerinde dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Muğla'daki yangına 6 uçak, 8 helikopterle havadan, 30'dan fazla arazöz, itfaiye aracı ve orman işçileriyle de karadan müdahale ediliyor.
Havanın kararmasıyla yangına, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve orman işçilerinin yanı sıra jandarmanın TOMA araçları, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin (YK Enerji) iş makinelerince karadan müdahale ediliyor.
MSB: 5 HELİKOPTER DEVREDE
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için 5 helikopter görevlendirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Orman Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Muğla'nın Milas ilçesi Sekköy bölgesi ormanlık alanında başlayan yangına müdahale etmek üzere Bakanlığımızca 2 tane T-70, 1 tane AS-532 ve 2 tane CH-47 tipi helikopter görevlendirildi."
Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabında yangınlara müdahale edildiğini bildirdi.
YEŞİL VATAN'I ALEVLERE KARŞI KORUMAK İÇİN MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR
Yapılan açıklamada, "Meydana gelen yangınlara ekiplerimiz havadan ve karadan müdahale ediyor. Yeşil Vatan'ı alevlere karşı korumak için mücadelemiz devam ediyor." denildi.
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Sekköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
MÜDAHALE EDİLİYOR
Yangına gündüz 6 uçak, 8 helikopterle havadan müdahale edildi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Gümüşköy mevkisindeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR
Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.