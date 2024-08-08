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Melike Yağmurcukardeş'ten şehit ailelerine ve gazilere 4 yılda 4 bin mektup!

Melike Yağmurcukardeş, şehit ailelerine ve gazilere asla unutulmayacaklarını göstermek istedi. Bunun için her birine 4 yılda 4 bin mektup gönderdi. Ayrıca kendi imkanları ile köy okullarına kitap yollayıp çocukları da sevindirdi.

Tolga Yanık Tolga Yanık takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024
Melike Yağmurcukardeş’ten şehit ailelerine ve gazilere 4 yılda 4 bin mektup!

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İzmirli Melike Yağmurcukardeş (24), 2020'deki depremde gönüllü olarak arama kurtarma ekibine katıldı. Burada polis ve askerlerle birlikte sahada çalıştı. "Onlar için ne yapabilirim?" diye düşündü ve mektup yazmaya başladı.

Mektuplarını şehit aileleri, gazilere yolladı. Bunun yanı sıra polis ve askerleri de unutmadı. Melike Yağmurcukardeş geçen 4 yılda 4 bin mektubu sahiplerine ulaştırdı. Türkiye'nin doğusundan batısına her yere mektuplarını ulaştıran Melike, duygulandıran cevaplar aldı. Melike'nin yaptıkları bununla da sınırlı kalmadı. 2 yıl önce köy okullarına kitap göndermeye başlayan Melike, 15 okula kitaplarını ulaştırdı. Kitapların çoğunluğunu kendi imkanları ile aldı.

'ONLAR BİZİM BAŞIMIZIN TACI'
Melike mutluluğunu şu sözlerle anlattı: "Mektupları yazarken de gönderirken de çok mutlu oluyorum. Onlar bizler için gece gündüz mücadele ederken, canını verip, gazi olurken ben oturduğum yerden mektup yazmışım çok mu? Onlar bizim başımızın tacı. Elimden geldiğince, gücüm yettiğince yazıp, göndermeye devam edeceğim." Bu arada Melike, asker ve polislere teşkilatlarının kuruluş yıl dönümlerinde tebrik mesajları göndermeyi de ihmal etmiyor.

VATAN BİZE BİZ SANA MİNNETTARIZ
Şehit aileleri ve gazilerin mektuplara verdiği cevaplar ise Melike'yi duygulandırdı. İşte o mesajlardan bazıları: 'Vatan bize minnettarsa biz sana minnettarız', 'Sizlerin duası bizler için en büyük destek', 'Senin gibi vatan sevdalısı kardeşlerimizin hala var olduğunu Türkiye'ye ve dünyaya kanıtlamış oldun', 'Kocaeli'nde bir değil 20 evin var koca yürekli kız...'

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