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Kontrolden çıkan TIR otomobili tost gibi ezdi! Hurdaya dönen aracın sürücüsü sağ çıktı

Kontrolden çıkan TIR, bir otomobilin üzerine devrildi. Adeta tost gibi ezdi. Aracın sürücüsü ise hurdaya dönen araçtan sağ çıkarılıp hastaneye yetiştirildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024
Kontrolden çıkan TIR otomobili tost gibi ezdi! Hurdaya dönen aracın sürücüsü sağ çıktı

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Akıl almaz kaza dün sabaha karşı saat 04.00 sıralarında D-100 kara yolunun Bolu Dağı Darıyeri Hasanbey Köyü mevkisinde yaşandı. İstanbul istikametine giden Ertuğrul Uğur Kafraz idaresindeki makarna yüklü TIR, refüjde bulunan beton bariyerlere çarptı. Kontrolden çıktı.

Ardından Volkan Karapınar idaresindeki otobüse sonra da Javhar Ahmad'ın kullandığı araca çarpıp savrulmaya başladı. Ahmet Cevher idaresindeki 07 MAS 11 plakalı otomobilin üzerine devrilip yan yattı. Araç tost gibi ezilirken Cevher otomobilde sıkıştı.

Cevher, itfaiye ekipleri tarafından 2 saat süren çalışma ile sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cevher tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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