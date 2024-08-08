’Hayalet’ lakaplı uyuşturucu baronundan pes dedirten hareket: Boşanma davasına dublör göndermiş

Geçtiğimiz Haziran ayında 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 4 suç örgütü lideri enselendi. Onlardan birinin de uyuşturucu taciri Orhan Ünğan olduğu belirtildi. Ünğan, hakkında açılan davalar nedeniyle kendisiyle aynı soyadı taşıyan eşi Z.Ü. ile çocuğunu yanında götüremedi. "Hayalet" lakaplı Ünğan'ın yurt dışında kaçak olduğu dönemde, Türkiye'de eşine boşanma davası açtığı, davaya da dublörünü soktuğu öğrenildi. Daha önceden ayarlanan adliye personelinin işlemlere yardımcı olduğu iddia edildi.

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