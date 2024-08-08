SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Göbek deliğine zeytinyağı sürmek bakın ne işe yarıyor! Bu da yapılır mı demeyin! Faydası sizi şoke edecek

Son zamanlarda, göbek deliğine zeytinyağı sürmenin sağlık üzerindeki olumlu etkileri birçok kişiyi şaşkına çeviriyor. Göbek deliğine zeytinyağı sürmek, sağlığınızı iyileştirmek için uygulayabileceğiniz basit ve etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor. Dr. Jennifer Adams, 2023 yılında New York'ta düzenlenen Doğal Sağlık ve İyilik Zirvesi'nde bu konuda önemli bilgiler paylaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 23:54 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 23:57
Göbek deliğine zeytinyağı sürmek bakın ne işe yarıyor! Bu da yapılır mı demeyin! Faydası sizi şoke edecek

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Göbek deliğine zeytinyağı sürmenin sağlık üzerindeki olumlu etkileri son zamanlarda büyük ilgi görüyor. Bu basit ve etkili yöntem, sağlığınızı iyileştirmek için kolayca uygulayabileceğiniz bir yöntem olarak öne çıkıyor. Dr. Jennifer Adams, 2023 yılında New York'ta düzenlenen Doğal Sağlık ve İyilik Zirvesi'nde bu konuda önemli bilgiler paylaştı.

Dr. Adams konfernsta yaptığı konuşmada "Göbek deliği, vücudun birçok önemli sinir ve damar ağına ev sahipliği yapar. Zeytinyağı ise güçlü antioksidan özellikleri ile bilinir ve cildin nem dengesini koruyarak enfeksiyon riskini azaltır. Göbek deliğine zeytinyağı sürmek, sindirim sisteminin düzenlenmesine ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olabilir" dedi.

🌿 Sağlık Faydaları

Sindirim Sistemi Desteği 🌱 Göbek deliğine zeytinyağı sürmek, sindirimi artırabilir ve kabızlık ile şişkinlik gibi sorunları hafifletebilir. Zeytinyağı, sindirimi kolaylaştıran ve bağırsak hareketlerini düzenleyen yağ asitleri içerir.

Cilt Sağlığı 🌟 Zeytinyağı, antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklere sahip olup, cildi nemlendirir ve yumuşatır. Göbek deliğine uygulandığında cildin genel sağlığını iyileştirebilir ve ciltteki kuruluğu önleyebilir.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirme 💪 Zeytinyağı, bağışıklık sistemini destekleyen anti-bakteriyel ve anti-fungal özelliklere sahiptir. Göbek deliğine sürüldüğünde, vücudun enfeksiyonlara karşı direncini artırabilir.

Hormon Dengesini Sağlama ⚖️ Ayurvedik uygulamalarda, zeytinyağı gibi yağların göbek deliğine uygulanması hormonal dengeyi sağlayabilir ve kadınlarda adet ağrılarını hafifletebilir.

Stres Azaltma ve Rahatlama 🧘 Göbek deliğine yağ masajı yapmak, vücutta rahatlama sağlayarak stresi azaltabilir ve uyku kalitesini artırabilir.

🌼 Uygulama Önerileri

  • Göbek deliğinizi ve ellerinizi temizleyin.
  • Yağı göbek deliğinize birkaç damla uygulayın ve nazikçe masaj yapın.
  • Uygulamadan sonra en az 1-2 saat duş almaktan kaçının.

Göbek deliğine zeytinyağı sürmek, vücudun merkezi enerjisini dengelemeye yardımcı olabilir ve genel sağlık üzerinde olumlu etkiler sağlayabilir. Bu basit ve doğal yöntemi denemek, sağlık rutininize yeni bir boyut kazandırabilir.

Kişilik testi: 4 nesneden ilk hangisini fark ettin? Gördüğün obje senin en gizli yeteneğini portreliyorKişilik testi: 4 nesneden ilk hangisini fark ettin? Gördüğün obje senin en gizli yeteneğini portreliyor
Kişilik testi: 4 nesneden ilk hangisini fark ettin? Gördüğün obje senin en gizli yeteneğini portreliyor

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Külliye’de kritik zirve: Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani’yi ağırladı | Filistin görüşüldü!
ABD’de büyük gün! Tarih belli oldu: Donald Trump ve Kamala Harris’ten canlı yayında başkanlık düellosu
Türk Telekom
Yine başaramadık! Türkiye yarı finalde İtalya’ya 3-0 yenildi
İran İsrail’i tehdit etti katilin avukatı ABD CENTCOM Komutanı Kurilla’yı Tel Aviv’e gönderdi! İşte PKK/YPG’nin en çok sevdiği isim Erik Kurilla ve kirli geçmişi
CANLI TAKİP | Tel Aviv’de hareketli saatler! Katil Netanyahu Güvenlik Kabinesi’ni topladı | ABD’nin CENTCOM Komutanı General Kurilla İsrail’de
Maliye Bakanlığı’ndan 200 bin Martı TAG Sürücüsüne Müjde!
Son dakika: Netanyahu Time dergisine konuştu! Soykırıma ’başarı’ dedi! 7 Ekim itirafı Gazze yalanları… Başbakanlığı bırakacak mı?
TikTok’ta yeni rezalet! Hem başörtülü hem yarı çıplak! Ozlemmm08 hesabıyla müstehcen canlı yayın | TikTok kapatılacak mı?
Muş’ta facia! Alparslan 1 Baraj Gölü’ne giren 5 kişi boğularak can verdi! Kahreden detay ortaya çıktı...
Eylem Tok’un mahkemeye sunduğu mektup ortaya çıktı! Şikayetlerini sıraladı hayallerini yazdı! 106 günlük firarda yaptıkları dehşete düşürdü
Büyük avantaj kaybettik! Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi’nde Rapid Wien’e 1-0 yenildi... İşte atılan gol
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Bağcılar’da açıkladı: Yarısı Bizden’de tarih kısıtlamasını kaldırıyoruz
İmamoğlu Paris’te İBB kasasından partiledi! Bir yanda saray, şarap, zevk-ü sefa diğer yanda İstanbulluya zamlı cefa | Murat Ongun fena patladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı! Merkez Bankası’nın dolar rezervinde artış
SON DAKİKA