Göbek deliğine zeytinyağı sürmek bakın ne işe yarıyor! Bu da yapılır mı demeyin! Faydası sizi şoke edecek

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Göbek deliğine zeytinyağı sürmenin sağlık üzerindeki olumlu etkileri son zamanlarda büyük ilgi görüyor. Bu basit ve etkili yöntem, sağlığınızı iyileştirmek için kolayca uygulayabileceğiniz bir yöntem olarak öne çıkıyor. Dr. Jennifer Adams, 2023 yılında New York'ta düzenlenen Doğal Sağlık ve İyilik Zirvesi'nde bu konuda önemli bilgiler paylaştı.

Dr. Adams konfernsta yaptığı konuşmada "Göbek deliği, vücudun birçok önemli sinir ve damar ağına ev sahipliği yapar. Zeytinyağı ise güçlü antioksidan özellikleri ile bilinir ve cildin nem dengesini koruyarak enfeksiyon riskini azaltır. Göbek deliğine zeytinyağı sürmek, sindirim sisteminin düzenlenmesine ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olabilir" dedi.