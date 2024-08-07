Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 05.32, 05.33 ve 05.34'te merkez üssü Kozan olan, yerin 7 kilometre derinliğinde 4.6., 4.5, 4 ve 3,7 büyüklüğünde peş peşe 3 deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kısa süreli paniğe neden olan depremle ilgili AFAD'dan açıklama geldi.
AFAD tarafından yapılan açıklamada "Adana ilimizin Kozan ilçesinde saat 05.32'de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.
"BİZE ULAŞAN BİR OLUMSUZLUK YOK"
Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, yaptığı açıklamada, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Arslanköylü, "Bize ulaşan bir olumsuzluk yok. Apartmanda yaşayan vatandaşlarımız tedbir amaçlı evlerinden çıkmışlar. Hepimize geçmiş olsun." dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Adana Kozan'da sabah saatlerinde arka arkaya 3 deprem meydana gelmiştir. Civar illerden de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."