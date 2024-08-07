Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı

"TOPLU KIRILMANIN OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Deprem Uzmanı Prof Dr. Aydın Büyüksaraç, A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. Büyüksaraç, "Adana, Doğu Anadolu zonunun yakınınd olan bir bölge. Depremler büyük değil. Ancak art arda sarsıntı olması burada toplu kırılmanın olduğunu gösteriyor. Bu durum Kahramanmaraş depremine benziyor. Fakat bu depremin ardından büyük bir deprem geleceği anlamına gelmez. Bu tür depremler gerilimin arttığının göstergesidir. Bu bölgelerde yapılacak yerleşimlerim deprem duyarlılığı ile yapılması gerekiyor" dedi.

Jeoloji Yüksek Mühendisi Engin Er, "Önemli bir hasara neden olacak büyüklükte bir deprem değil. Bölge deprem bölgesi. 6 Şubat depreminden de etkilenen bir bölge. 6 Şubat depremlerimden sonra Kahramanmaraş'ın Kuzeydoğusunda ve Güneybatısında bir stresten söz edebiliriz. Tarihsel olarak baktığımızda bu bölgede fay hatları olduğunu biliyoruz. Bu büyüklükteki deprem bu bölge için anormal değil. Başka bir depremin öncüsü olduğunu düşünmüyorum. Doğu Anadolu Fay Hattı o bölgeden geçiyor. Bu bölgenin 7'nin üzerinde deprem üretme potansiyeli görüldü. Bu bölgenin yakın civarda oluşabilecek depremlerden etkilenme ihtimali var. " ifadelerini kullandı.

7 AĞUSTOS AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id 2024-08-07 05:33:12 37.66278 35.86806 7.0 MW 4.5 Kozan (Adana) Detay 2024-08-07 05:32:27 37.63694 35.8925 7.06 MW 4.6 Kozan (Adana) Detay 2024-08-07 03:15:19 38.83472 25.82 7.14 ML 2.9 Ege Denizi - [54.52 km] Karaburun (İzmir) Detay 2024-08-07 02:23:25 38.00639 36.48556 7.0 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş) Detay 2024-08-07 02:14:19 37.09306 36.39694 7.0 ML 0.9 Merkez (Osmaniye) Detay 2024-08-07 01:11:42 36.62917 36.335 7.0 ML 1.3 İskenderun (Hatay) Detay 2024-08-07 00:55:02 39.41278 26.27722 7.0 ML 1.2 Ege Denizi - [10.08 km] Ayvacık (Çanakkale)