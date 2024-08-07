Muğla ve Aydın’da orman yangını: Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla ve Aydın'da çıkan orman yangınlarına ekipler müdahale ediyor. Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Meydana gelen yangınlara ekiplerimiz havadan ve karadan müdahale ediyor. Yeşil Vatan'ı alevlere karşı korumak için mücadelemiz devam ediyor." denildi.

CANLI ANLATIM 16:57 07 Ağustos 2024 HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabında yangınlara müdahale edildiğini bildirdi.



YEŞİL VATAN'I ALEVLERE KARŞI KORUMAK İÇİN MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR

Yapılan açıklamada, "Meydana gelen yangınlara ekiplerimiz havadan ve karadan müdahale ediyor. Yeşil Vatan'ı alevlere karşı korumak için mücadelemiz devam ediyor." denildi. 16:20 07 Ağustos 2024 MUĞLA'DA ORMAN YANGINI Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Sekköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. MÜDAHALE EDİLİYOR

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 15:35 07 Ağustos 2024 AYDIN'DA ORMAN YANGINI Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Gümüşköy mevkisindeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.