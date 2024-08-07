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Muğla ve Aydın'da orman yangını: Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor

Son dakika haberleri... Muğla ve Aydın'da çıkan orman yangınlarına ekipler müdahale ediyor. Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Meydana gelen yangınlara ekiplerimiz havadan ve karadan müdahale ediyor. Yeşil Vatan'ı alevlere karşı korumak için mücadelemiz devam ediyor." denildi.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 16:06 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 17:41
Muğla ve Aydın’da orman yangını: Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor

İÇİNDEKİLER

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    Muğla ve Aydın'da çıkan orman yangınlarına ekipler müdahale ediyor. Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Meydana gelen yangınlara ekiplerimiz havadan ve karadan müdahale ediyor. Yeşil Vatan'ı alevlere karşı korumak için mücadelemiz devam ediyor." denildi.

    CANLI ANLATIM
    16:57 07 Ağustos 2024
    HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

    Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabında yangınlara müdahale edildiğini bildirdi.

    YEŞİL VATAN'I ALEVLERE KARŞI KORUMAK İÇİN MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR
    Yapılan açıklamada, "Meydana gelen yangınlara ekiplerimiz havadan ve karadan müdahale ediyor. Yeşil Vatan'ı alevlere karşı korumak için mücadelemiz devam ediyor." denildi.

    16:20 07 Ağustos 2024
    MUĞLA'DA ORMAN YANGINI

    Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

    Sekköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    MÜDAHALE EDİLİYOR
    İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

    15:35 07 Ağustos 2024
    AYDIN'DA ORMAN YANGINI

    Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

    Gümüşköy mevkisindeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR
    Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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