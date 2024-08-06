Genç spiker kansere bir ay dayanabildi

Şanlıurfa'da yerel bir televizyon kanalının haber müdürlüğü ve sunuculuğunu yapan Fatma Kırmızı yakalandığı ilik kanserinden kurtulamadı. Dün toprağa verilen Kırmızı'nın cenazesine katılan Kanal Urfa Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Özer, gözyaşlarına boğuldu. Gaziantep'te tedavi altına alınan 31 yaşındaki Kırmızı, önceki gece saatlerinde hayatını kaybetti.



Cenazeye katılan Kanal Urfa Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Özer, bir gün öldüğünde haberini Fatma Kırmızı'nın yapmasını söyledi ve şöyle devam etti: "Kurban Bayramı'nda 2 günlük izni vardı. Yanına gittim. Hatta ben ölürsem haberimi sen yaparsın derdim. Mekanı cennet olsun..."

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