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Batuhan ve Metehan genetik hastalıkları yüzünden 1 günü 7 gün gibi yaşıyor!

Bekleviç Ailesi’nin çocukları Batuhan ve Metehan halk arasında erken yaşlanma hastalığına yakalandı. İki kardeş, bu genetik hastalık yüzünden 1 günü 7 gün gibi yaşıyor...

Tolga Yanık Tolga Yanık takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024
Batuhan ve Metehan genetik hastalıkları yüzünden 1 günü 7 gün gibi yaşıyor!

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Aksaray'da yaşayan ve 13 yıl önce hayatlarını birleştiren Recep ve Ayşegül Bekleviç çifti 11 yıl önce ilk çocukları Dorukhan'ı kucaklarına aldı. Daha sonra ise 2015 yılında ikinci çocukları Batuhan dünyaya geldi. Sarı saçları ile sağlıklı bir çocuk olarak dünyaya gelen Batuhan'ın 3 aylıkken vücudunda bazı belirtiler görülmeye başlandı. Bunun üzerine aile doktora başvurdu. Yaklaşık 2 yıl süren tetkikler sonucunda küçük Batuhan'a (9) halk arasında erken yaşlanma olarak bilinen "Progeria" teşhisi konuldu. Bekleviç Ailesi 2 yıl önce bu sefer üçüncü çocukları Metehan'ı (2) kucaklarına aldı. Ancak Metehan'a da ağabeyi gibi "Progeria" teşhisi konuldu. Kardeşler her günlerini 7 gün olarak yaşıyordu. Yani 1 günde 7 gün yaşlanıyordu.

TEK TEDAVİSİ ABD'DE
Kardeşlerin tek tedavisi ise ABD'de bulunuyordu. Çocuklarının iyileşeceğinden ümitli olan Bekleviç Çifti, "Hastalıktan hiç korkmadık. Bunu Allah'ın bir lütfu olarak görüyoruz. Hep şükrettik. Acısı da sevinci de bir başka" diye konuştu. Bu arada kardeşine büyük destek olan Batuhan, hastalık karşısında hiç pes etmedi. Neşesiyle hem ailesi hem de çevresi tarafından çok sevilen Batuhan kardeşi ile yakından ilgileniyordu.

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