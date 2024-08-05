SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ 2024? 5 Ağustos hangi sigaraya 4 TL zam geldi? En ucuz en pahalı sigara fiyatı kaç TL oldu?

Sosyal medyada yayılan bilgilere göre, 5 Ağustos 2024 itibarıyla bir sigara grubuna daha zam yapıldı ve paket başına 4 TL'lik bir artış uygulandı. Bu zam haberi, tütün ürünü kullanıcıları arasında büyük bir merak uyandırdı ve güncel fiyatlar araştırılmaya başlandı.

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ!

Bazı haber kaynaklarına göre, bir sigara grubunun tüm ürünlerine 5 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4 TL zam geldi.

Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi.