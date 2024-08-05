Hain saldırıda gazi olan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Yiğit hisleri iletebilen biyonik koluna kavuştu!

Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Yiğit, 21 Haziran 2007'de Şırnak'ta görev yaparken Bestler Dereler bölgesinde uzaktan kumandalı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 kolunu, bacağını, 1 gözünü kaybederek gazi oldu. Yiğit'e, Gaziler Fizik Tedavi Hastanesi'nde protez kol ve bacak takıldı. Aynı hastanede memur olarak işe başlayan ve 2010 yılında evlenen 2 çocuk babası gazi Yılmaz Yiğit'e, geçen ay yurt dışında geliştirilen ve hisleri iletebilen biyonik el takıldı. Gazi Yiğit, biyonik el sayesinde, artık çocuklarının elinden tutabiliyor, kendi yemeğini yiyebiliyor ve dokunmatik telefon kullanabiliyor. Gazi Yiğit, "Emekleyerek, sürünerek, düşerek, kalkarak ayağa kalkmayı başardık" diye konuştu.

'ELİNİ TUTABİLİYORUM'

Gazi Yiğit, "Türkiye'de ilk defa bana yapıldı. Bir aydır kullanıyorum, kullandıkça da geliştiriyorum. Biyonik el protezlerimi taktığım zaman bakıma muhtaçlık durumum yok. Kendi çayımı, kahvemi içebiliyorum, yemeğimi yiyebiliyorum, hayata karışabiliyorum. Çoluğumun çocuğumun eline bir şekilde hissetmesem de tutabiliyorum. Biyonik el ile parmakların her birinde birer motor olduğu için, beş parmakta farklı modlar olduğundan kullandığımız zaman işimi kolaylaştırıyor. İnsanın kendisinin çay bardağını kavrayıp içmesi gibi bir şey yok" dedi..