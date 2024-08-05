Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya devi Instagram'a erişim engellendi. Platformun "katalog suçlara uymadığı" gerekçesiyle ülke genelinde erişime kapatıldığı belirtilmişti. Peki, İnstagram ne zaman açılacak? Erişim yasağı ne zaman kalkacak? İşte merak edilenler...
INSTAGRAM BUGÜN AÇILACAK MI?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, Instagram temsilcileriyle bugün saat 13.00'te görüşecek.
INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ NEDEN GETİRİLDİ?
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Batılı ülkeler söz konusu olduğunda, sosyal medya platformlarının Katalog Suçlar başta olmak üzere birçok konuda hızlıca tedbir aldıklarını görüyoruz.
Biz de baştan beri aynı hassasiyeti ve adil duruşu talep ediyoruz.
Bu platformlar, kurallarına uydukları ülkelerde sundukları güvenli, temiz ve adil içerik mekanizmasının Türkiye'de de geçerli olmasını istiyoruz.
Sağlayıcıların uyguladığı bu çifte standart, tüm dünya için ortak bir sorun.