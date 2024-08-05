SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

BTK açıklama: Instagram geldi mi son dakika? 5 Ağustos Instagram bugün açılacak mı? Instagram engeli saat kaçta açılacak?

Türkiye genelinde yaklaşık 58.3 milyon Instagram kullanıcısı, 2 Ağustos tarihinden bu yana platforma erişimde sorun yaşıyor. Ülke çapında yaşanan bu erişim problemi nedeniyle milyonlarca kullanıcı, Instagram hesaplarına giriş yapamıyor ve platformdaki içeriklere ulaşamıyor. Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, Instagram temsilcileriyle bugün görüşme sağlayacak. İşte son gelişmeler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 11:50 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 11:53
BTK açıklama: Instagram geldi mi son dakika? 5 Ağustos Instagram bugün açılacak mı? Instagram engeli saat kaçta açılacak?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya devi Instagram'a erişim engellendi. Platformun "katalog suçlara uymadığı" gerekçesiyle ülke genelinde erişime kapatıldığı belirtilmişti. Peki, İnstagram ne zaman açılacak? Erişim yasağı ne zaman kalkacak? İşte merak edilenler...

INSTAGRAM BUGÜN AÇILACAK MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, Instagram temsilcileriyle bugün saat 13.00'te görüşecek.

INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ NEDEN GETİRİLDİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Batılı ülkeler söz konusu olduğunda, sosyal medya platformlarının Katalog Suçlar başta olmak üzere birçok konuda hızlıca tedbir aldıklarını görüyoruz.

Biz de baştan beri aynı hassasiyeti ve adil duruşu talep ediyoruz.

Bu platformlar, kurallarına uydukları ülkelerde sundukları güvenli, temiz ve adil içerik mekanizmasının Türkiye'de de geçerli olmasını istiyoruz.

Sağlayıcıların uyguladığı bu çifte standart, tüm dünya için ortak bir sorun.

Şöyle bir hatırlayalım; gelin ülkemizde temsilcilikler açın, insanımızın hak ihlallerinin önüne geçelim dedik. Gelmek istemediler.

Kendilerine bildirilen suçlara karşı gereken adımları yerine getirmediler.

'GEREKLİ İŞLEMİ YAPARLARSA ERİŞİM YASAĞINI KALDIRACAĞIZ'

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Ülkemizde de temsilcileri bulunan -ki tamamının temsilcisi var- bazı sosyal medya platformları var. Bunlara bizim uygulanmasını istediğimiz belli kurallar var, kanunlar, yönetmelikler var. Zaman zaman bunlara yaptığımız uyarılara rağmen uyulmasında bazı problemler görüyoruz. Bu da bizim şu andaki en son tüm uyarılarımıza rağmen dikkate almadıkları 'katalog suçlar' dediğimiz bir çerçevemiz var. O çerçeve kapsamında kendilerini uyardık ancak gerekli karşılığı bulmadığımız için de bir erişim engeli getirdik. Bu bahsedilen aksaklıkları, hassasiyetlerimizi, kanunumuza uymayan tarafları yerine getirdikleri zaman biz de gerekli işlemi yaparak, bu erişim yasağını kaldırmış olacağız" dedi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Instagram açıldı mı? Erişim engeli kalkacak mı? Bakan Uraloğlu’ndan olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz mesajı
EMEKLİLER VE MEMURLAR DİKKAT! Temmuz ayı enflasyon oranıyla ilk hesaplama geldi! Ocak 2025’te kim ne kadar alacak? SSK ve Bağkur emeklisi...
CANLI TAKİP | İran-Lübnan-İsrail hattında neler oluyor? Blinken resmen saldırı için saat verdi: Biden’dan kritik hamle! Havalimanlarında kaçış trafiği
TÜİK temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı! Yıllık bazda keskin ve istikrarlı düşüş... Bakan Şimşek’ten ’dezenflasyon’ mesajı
Fenerbahçe’de Jose Mourinho ezber bozacak! Lille maçı 11’inde büyük sürprizler
Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor | 5 Ağustos 2024 Kabine Toplantısı kararları neler? Ana gündem Orta Doğu’daki gerilim
HAVA DURUMU | Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayınladı! Öğle saatlerine dikkat! İstanbul dahil birçok ilde yağış! | 5 Ağustos 2024 hava durumu
Belediyelerin borcu 6 adımda tahsil edilecek! Kaç aya kadar yapılandırma imkanı sunuluyor? İşte izlenecek yollar...
Fenerbahçe’den 4-4’lük transfer operasyonu! Galatasaray’ın ilgilendiği isimler listede
Ankara’daki esir takasıyla özgürlüğüne kavuşan Rus muhalif Aleksandra Skochilenko MİT’i yere göğe sığdıramadı
Ev ilanlarına yeni düzenleme! Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı! 15 Eylül’de geliyor
Instagram kullanmak için VPN kullananlar dikkat! Bilgileriniz çalınmasın!
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’ın hadsizliği sonrası Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Başkan Erdoğan sözleri viral oldu
Avrupa’da kura heyecanı! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir’in muhtemel rakipleri
İran’da iki saatlik sır görüşme: Amerikalılar Netanyahu’nun planını sızdırdı! Tahran ile pazarlık masasında 10 Mossad ajanı
SON DAKİKA