Akıl sağlığını bozuyor, karaciğeri çürütüyor! Her gün kaşık kaşık yiyoruz! Aman dikkat

Yemeklerdeki tat dengesi herkes açısından büyük önem taşıyor. Kimileri tatlı, kimileri tuzlu severken, aslında bu ikisini de abartanlar kendi ömründen çalıp organlarını bitiriyor.

Ünlü pediatrik endokrinolog ve obezite uzmanı Dr. Robert Lustig, şekerin özellikle karaciğer ve genel sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini kapsamlı bir şekilde ortaya koyuyor.

ŞEKERİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE ZARARLARI

Karaciğeri Yağlandırıp Adeta Çürütüyor 🏥

Şeker, özellikle fruktoz, karaciğerde yağ birikimine neden olabiliyor ve karaciğer yağlanması riskini artırıyor. Bu da zaman içerisinde karaciğerin yağlanmasına, siroz gibi ciddi hastalıkların ortaya çıkmasına yahut organ yetmezliğine kadar varan sonuçlar doğurabiliyor.

Obezite ve Aşırı Yağlanmaya Sebep Oluyor 🧠

Şeker, fazla miktarda enerji sağlıyor ancak besleyici bir karşılığı bulunmuyor. Aşırı miktarda şeker tüketimi, kilo alımına ve obeziteye yol açabiliyor. Özellikle işlenmiş gıdalar ve içeceklerdeki yüksek şeker içeriği, vücut ağırlığını artırabiliyor ve metabolik sendrom riskini yükseltiyor.