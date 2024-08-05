Akıl sağlığını bozuyor, karaciğeri çürütüyor! Her gün kaşık kaşık yiyoruz! Aman dikkat

Yemeklerdeki tat dengesi herkes açısından büyük önem taşıyor. Kimileri tatlı, kimileri tuzlu severken, aslında bu ikisini de abartanlar kendi ömründen çalıp organlarını bitiriyor.
Yemeklerdeki tat dengesi herkes açısından büyük önem taşıyor. Kimileri tatlı, kimileri tuzlu severken, aslında bu ikisini de abartanlar kendi ömründen çalıp organlarını bitiriyor.
Ünlü pediatrik endokrinolog ve obezite uzmanı Dr. Robert Lustig, şekerin özellikle karaciğer ve genel sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini kapsamlı bir şekilde ortaya koyuyor.
Şeker, özellikle fruktoz, karaciğerde yağ birikimine neden olabiliyor ve karaciğer yağlanması riskini artırıyor. Bu da zaman içerisinde karaciğerin yağlanmasına, siroz gibi ciddi hastalıkların ortaya çıkmasına yahut organ yetmezliğine kadar varan sonuçlar doğurabiliyor.
Şeker, fazla miktarda enerji sağlıyor ancak besleyici bir karşılığı bulunmuyor. Aşırı miktarda şeker tüketimi, kilo alımına ve obeziteye yol açabiliyor. Özellikle işlenmiş gıdalar ve içeceklerdeki yüksek şeker içeriği, vücut ağırlığını artırabiliyor ve metabolik sendrom riskini yükseltiyor.
Şekerli gıdaların ve içeceklerin düzenli tüketimi, tip 2 diyabet riskini artırabiliyor. Yüksek şeker tüketimi, insülin direncini artırarak kan şekerinin kontrolünü zorlaştırabiliyor.
Şeker, ağızda bakteri üremesini teşvik edebiliyor ve diş çürüklerine yol açabiliyor. Asit oluşturarak diş minesinin erozyonuna neden olabilen şeker, özellikle tatlı atıştırmalıkları sevenler için büyük risk taşıyor.
Yüksek şeker tüketimi, kardiyovasküler hastalık riskini de artırıyor. Şekerin kan basıncını yükseltebileceği ve kolesterol seviyelerini etkileyebileceği biliniyor. Bu durum, kalp krizi, inme ve diğer kardiyovasküler sorunlara katkıda bulunarak özellikle 40 yaş üstü insanları ciddi oranda tehdit ediyor.
Aşırı şeker tüketimi, bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Şekerin iltihaplanmayı artırabileceği ve bağışıklık fonksiyonunu olumsuz etkileyebileceği uzmanlar tarafından onaylanıyor.
Şekerin ani yükselen ve düşen kan şekerine neden olması, zihinsel ve duygusal durumu etkiliyor. Şekerin aşırı tüketimi, enerji seviyelerini dalgalanmaya ve odaklanma sorunlarına yol açıyor.
Şeker, bağırsak mikrobiyotasını değiştirerek bağırsak irritasyonuna neden olabiliyor. Bu da sindirim sistemi sağlığını olumsuz etkileyebiliyor.