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5 Ağustos hangi sigaraya zam geldi? SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ 2024? En ucuz en pahalı sigara fiyatı kaç TL oldu?

Son dakika haberlerine göre, 5 Ağustos 2024 itibarıyla bir sigara grubuna daha zam yapıldı. Sosyal medyada yayılan bilgilere göre, sigara fiyatlarında paket başına 4 TL'lik bir artış gerçekleşti. Bu durum, sigara kullananlar arasında büyük merak uyandırdı ve güncel fiyatlar yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı.

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 14:58 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 14:58
5 Ağustos hangi sigaraya zam geldi? SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ 2024? En ucuz en pahalı sigara fiyatı kaç TL oldu?

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Sosyal medyada yayılan bilgilere göre, 5 Ağustos 2024 itibarıyla bir sigara grubuna daha zam yapıldı ve paket başına 4 TL'lik bir artış uygulandı. Bu zam haberi, tütün ürünü kullanıcıları arasında büyük bir merak uyandırdı ve güncel fiyatlar araştırılmaya başlandı.

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ!

Bazı haber kaynaklarına göre, bir sigara grubunun tüm ürünlerine 5 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4 TL zam geldi.

Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi.

2024 YENİ SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Sigara grubunun en pahalı sigarası 77 TL; en ucuzu ise 69 lira oldu.

Güncel sigara fiyatları listesine göre en ucuz sigara fiyatı 69 TL; en pahalı sigara fiyatı ise 100 TL'den satışa sunuluyor.

SİGARANIN ZARARLARI

Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.

Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir.

Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilerede zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır. Peki sigaranın zararları nelerdir?

Öncelikle sigaranın en büyük zararını %10-15 kilo eksikliği ve zeka geriliği ile anne karnındaki bebek görür.

Tütün içinde bulunan Karbonmonoksit, Nikotin, Katran gibi zararlı maddeler akciğer kanseri başta olmak üzere, solunum sistemi hastalıklarından olan bronşit ve amfizeme gibi hastalıklara neden olur. İçilen her sigara sizi kansere bir adım daha yaklaştırır. Sigara içenlerde akciğerlerin doğal savunma sistemi bozulur ve buda enfeksiyon kapma riskini artırır.

Sigarada bulunan Karbonmonoksitin kandaki oksijeni yok etmesiyle damarlarda kolestrol depolanır ve bunun neticesinde kalp krizi riski artar.

Yemek borusu ve midede ülser, kanama ve kanser oluşumu artar. Pankreas kanseri riski fazlalaşır. Sigara içen erkeklerin içmeyenlere oranla daha fazla mesane kanserine yakalandıkları görülmektedir.

Sigara içenlerin ellerinde ve parmaklarında sararmalar ve tırnaklarında kırılmalar görülmektedir.

Sigara kol ve bacak damarlarında çeşitli hastalıklara neden olur. Özellikle, damarlardaki tıkanıklık nedeniyle ancak organların kesilmesiyle tedavi edilebilen(Burger) hastalığı oluşur.

Ağız kokusu, diş ve diş eti hastalıkları, diş kaybı ve tat alma duyusunda bozulmalar görülür.

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