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⭐Merkür retrosu hangi burçları etkileyecek? 5 Ağustos Merkür retrosu Yay, Başak, Kova, Akrep, Yengeç, Aslan burçlarını nasıl etkileyecek?

Astroloji tutkunlarının yakından takip ettiği Merkür retrosu 5 Ağustos'ta başladı ve 28 Ağustos'a kadar devam edecek. Bu süreçte iletişimden teknolojiye, seyahatten anlaşmalara kadar pek çok alanda aksamalar ve zorluklar yaşanabilir. Peki, Merkür retrosundan hangi burçlar etkilenecek? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 12:40 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 12:40
⭐Merkür retrosu hangi burçları etkileyecek? 5 Ağustos Merkür retrosu Yay, Başak, Kova, Akrep, Yengeç, Aslan burçlarını nasıl etkileyecek?

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Gökyüzü olayları arasında önemli bir yere sahip olan ve etkileri merakla beklenen Merkür retrosu geri sayımı başladı! Astroloji meraklıları şimdiden "Merkür retrosu ne zaman?" sorusunun cevabını arıyor. İletişimden teknolojiye, seyahatten ilişkilere kadar hayatın pek çok alanını etkilemesi beklenen 2024 Ağustos Merkür retrosuna dair tüm detaylar haberimizde...

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN?

5 Ağustos saat 05:23'de Venüs, Başak burcuna geçiyor. Kalp meselelerinde daha çekingen ve seçici olacaksın. Eğer kusursuz bir aşk olduğunu düşünüyorsan bu dönem yalnız kalmayı seçmen daha iyi hissettirecektir. Aşkı kusurlarıyla sevmeyi başarırsan o zaman daha mutlu olma fırsatın olacaktır. İlişkilerinden almayı hak ettiğini belirlemek için geri adım atmanı sağlayan bu dönemi değerlendir.

Peki Merkür retrosu hayatımızı nasıl etkileyecek? İşte burcunuza göre dikkat etmeniz gerekenler:

Koç: Kariyerinizde ve iş hayatınızda daha dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz. Önemli kararlar almadan önce iki kez düşünün ve iletişimde net olmaya özen gösterin.

Boğa: Aşk hayatınızda bazı pürüzler yaşanabilir. Eski sevgililer geri dönebilir veya mevcut ilişkinizde yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir. Sabırlı olun ve tepkisel davranmaktan kaçının.

İkizler: Ev ve aile hayatınızda bazı gerilimler yaşanabilir. Yakın çevrenizle iletişimde daha anlayışlı ve sabırlı olmaya özen gösterin.

Yengeç: Yakın çevreniz, kardeşleriniz ve komşularınızla iletişimde dikkatli olun. Yanlış anlaşılmalar ve gecikmeler yaşanabilir. Seyahat planlarınızı ertelemeniz daha iyi olabilir.

Aslan: Maddi konulara daha fazla dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Gereksiz harcamalardan kaçının ve yatırımlarınızı gözden geçirin.

Başak: İletişim yetenekleriniz ve kendinizi ifade etme şekliniz test edilebilir. Yanlış anlaşılmalara ve gecikmelere karşı hazırlıklı olun. Önemli belgeleri dikkatlice okuyun ve imzalamadan önce iki kez düşünün.

Terazi: İç dünyanızda bazı karmaşalar yaşayabilirsiniz. Kendinize zaman ayırın ve düşüncelerinizle baş başa kalmaktan korkmayın.

Akrep: Sosyal çevrenizde bazı değişiklikler yaşanabilir. Eski dostlarınızla tekrar bir araya gelebilir veya yeni insanlarla tanışabilirsiniz.

Yay: Kariyerinizde önemli gelişmeler yaşanabilir. Ancak bu dönemde aceleci kararlar almaktan kaçının ve hedeflerinize ulaşmak için sabırlı olun.


Oğlak: Seyahat planlarınızda aksaklıklar yaşanabilir. Ulaşım araçlarını kullanırken daha dikkatli olun ve önemli toplantıları ertelemeyi düşünebilirsiniz.

Kova: Ortaklaşa finansal konulara daha fazla dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Yatırımlarınızı gözden geçirin ve risk almaktan kaçının.

Balık: İkili ilişkilerinizde bazı zorluklar yaşanabilir. Partnerinizle iletişimde daha anlayışlı ve sabırlı olmaya özen gösterin.

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