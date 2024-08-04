⭐Merkür retrosu hangi burçları etkileyecek? 5 Ağustos Merkür retrosu Yay, Başak, Kova, Akrep, Yengeç, Aslan burçlarını nasıl etkileyecek?

Gökyüzü olayları arasında önemli bir yere sahip olan ve etkileri merakla beklenen Merkür retrosu geri sayımı başladı! Astroloji meraklıları şimdiden "Merkür retrosu ne zaman?" sorusunun cevabını arıyor. İletişimden teknolojiye, seyahatten ilişkilere kadar hayatın pek çok alanını etkilemesi beklenen 2024 Ağustos Merkür retrosuna dair tüm detaylar haberimizde...

5 Ağustos saat 05:23'de Venüs, Başak burcuna geçiyor. Kalp meselelerinde daha çekingen ve seçici olacaksın. Eğer kusursuz bir aşk olduğunu düşünüyorsan bu dönem yalnız kalmayı seçmen daha iyi hissettirecektir. Aşkı kusurlarıyla sevmeyi başarırsan o zaman daha mutlu olma fırsatın olacaktır. İlişkilerinden almayı hak ettiğini belirlemek için geri adım atmanı sağlayan bu dönemi değerlendir.

Peki Merkür retrosu hayatımızı nasıl etkileyecek? İşte burcunuza göre dikkat etmeniz gerekenler:

Koç: Kariyerinizde ve iş hayatınızda daha dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz. Önemli kararlar almadan önce iki kez düşünün ve iletişimde net olmaya özen gösterin.

Boğa: Aşk hayatınızda bazı pürüzler yaşanabilir. Eski sevgililer geri dönebilir veya mevcut ilişkinizde yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir. Sabırlı olun ve tepkisel davranmaktan kaçının.